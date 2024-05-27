鈺齊訂單能見度看到第3季末 營運可望逐季升溫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）去年每股稅後純益7.87元，獲利為歷年次高。股東常會今(27)日通過去年度盈餘分配案，下半年配發3元現金股利，連同去年上半年已發放的2元現金股利，合計全年配發5元現金股利。

鈺齊去年受客戶調節庫存影響，全年合併營收168.93億元、年減30.1%，營業毛利31.95億元，稅後純益14.97億元、年減55.9%，每股稅後純益7.87元，在全球情勢諸多負面因素與多重挑戰衝擊下，仍繳出歷年次佳表現。

鈺齊去年全年毛利率、營業利益率及稅後淨利率，分別為18.91%、10.69%及8.86%；關於各國產值的比重，包括越南、柬埔寨及中國的占比分別為49.87%、25.38%及24.75%。

鈺齊董事長林文智強調，目前集團量產代工的客戶家數已逾50家，其中前三大占比逾三成，前十大占比已近八成，前二十大則逾九成。

展望未來，林文智表示，經營團隊持續看好戶外休閒運動產業的中長期成長趨勢，因此將持續強化各種軟硬體實力佈局，也積極深耕與各知名國際品牌客戶間的合作夥伴關係。

另一方面，鈺齊也積極投入新技術與新鞋款開發，除加快越南新廠興建進度外，印尼新廠亦將啟動建廠工程，持續擴大產能與營運版圖。

鈺齊4月合併營收10.72億元，月增58.9%，已逐漸脫離2、3月產銷營運低點，並逐步進入2024年秋冬季鞋款出貨期，而4月營收雖較去年同期減少34.8%，但年減幅也逐漸收斂，營運動能持續轉強。

法人指出，目前鈺齊訂單能見度看到第3季末，隨著進入2024年秋冬款季度(第2到第3季間出貨)，預期6、7月營收將回到以往旺月模式，營運可望逐月向上，並帶動第2季營收較上季成長約五成，第3季營收也將持續向上，推升獲利同步增長。

法人認為，鈺齊自今年下半年到2025年營運將加速好轉，隨著客戶重啟拉貨，加上新品牌客戶成長強勁，鈺齊今年資本支出將翻倍至20億元，後續擬增聘人力以因應新廠開出，並持續進行客戶調配，長期營運向上態勢不變。

營收 鈺齊

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