岱宇召開股東會 宣示2024將全力拓展商用與電輔車市場
健身器材製造大廠岱宇國際（1598）今(27)日召開股東常會，通過配發0.5元股票股利，首次主持股東會的董事長林佑穎表示，岱宇今年將全力拓展商用與電輔車市場。法人則估，岱宇今年本業營收至少看增5%至10%，營運可望由虧轉盈。
林佑穎同時宣布，岱宇也計畫和大陸電商通路業者合作，以委託設計代工(ODM)模式，開發平價家用健身器材產品，全力搶攻當地內需市場，相關產品預計第3季推出，初期一年約可貢獻人民幣3,000萬至5,000萬元營收。
岱宇去年合併營收77.86億元、年增9.3%，本期淨損1.10億元，每股稅後虧損0.88元。去年上半年主要受高成本庫存去化影響，拖累整體獲利表現。
不過，隨著集團利用全球家用健身器材市場庫存調整的期間，持續開發符合市場需求的新產品，帶動整體營運於下半年逐漸回到成長軌道。
岱宇今天召開股東常會，通過去年度決算表冊暨虧損撥補案；另為擴大營運規模與健全財務結構，會中並通過自超過票面金額發行股票所得溢價的資本公積中，辦理轉增資發行新股，每股配發0.5元股票股利。
展望今年，林佑穎表示，岱宇除了持續深耕家用健身器材市場之外，亦將開始積極拓展商用健身器材市場，目標客戶將以小型健身房、健身教室等為主。
而集團旗下Spirit品牌主打中、高階市場，產品涵蓋有氧健身器材與重量訓練器材，近期推出全新1000系列產品，以期增加集團在商用健身器材市場的競爭力，進一步帶動商用健身器材占整體營收的比重。
此外，岱宇位於台中大甲的電動輔助自行車新廠，已於5月啟用量產，該廠目前建置兩條組裝產線，以滿足集團自有品牌生產與代組裝業務。
今年除了電輔車代組裝業務獲得歐美客戶新訂單外，自有品牌「CIKADA」亦將開始在歐美地區進行第一波銷售，集團將運用自身在歐美地區擁有的眾多銷售通路夥伴優勢，大力推廣電動輔助自行車產品，預期2024年將是集團電輔車業務的成長元年。
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