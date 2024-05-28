韓商酷澎加碼投資台灣 強化零售市場影響力

根據南韓媒體報導，業界消息人士27日透露，亞洲電商巨擘酷澎（Coupang）在台灣設立首家位於海外的配送子公司。台灣零售市場蓬勃發展，此舉顯然是要提高酷澎在當地的影響力。

韓國前鋒報（Korea Herald）報導指出，新的子公司將負責從酷澎物流中心配送當地生產的日用必需品給客戶。

新子公司名為 Haitong Shangmao（音譯海通商貿），負責酷澎「火箭速配」。酷澎一名高層證實此事，指出這是酷澎擴大火箭速配服務的一環。

韓媒報導，不願具名的業界專家說：「據信台灣業務尚未穩定到達南韓的規模，他們經營獨立公司，來強化火箭速配服務。」 酷澎在南韓的物流、運送、訂單履行，均由母公司旗下業者所管理。

酷澎2021年進入台灣，2022年10月推出火箭速配，2023年第2季為止，營收和會員人數均增加一倍以上。酷澎今年公布第1季業績時，創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）強調，酷澎在台灣持續取得進展，雖然台灣市場還處於早期發展階段，但酷澎對其潛力一如既往地感到振奮。他更預期台灣市場可比南韓市場更快速地獲利，將加碼投資台灣。

針對南韓媒體的報導，酷澎表示，透過對在台公司的運營，發展火箭（包括火箭速配、火箭跨境）業務。酷澎在2021年進入台灣，2022年10月推出火箭速配、火箭跨境，截至2023年為止，酷澎在台灣的總投資額達新台幣85.3億元，計劃今年在台設立第三座物流中心。

根據經濟部全國商工行政服務入口網的相關資料，確有一家「海通商貿」成立於2023年8月28日，地點也剛好位於酷澎台灣所在的101大樓同一樓層。該公司負責的業務包括數十項商品類目的零售業務。

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