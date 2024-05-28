工研院深化台日合作

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院與日本山口縣舉辦交流會議，聚焦半導體、智慧製造與智慧農業等領域，工研院院長劉文雄（左六）、山口縣知事村岡嗣政（左七）等人出席。工研院／提供
工研院與日本山口縣舉辦交流會議，聚焦半導體、智慧製造與智慧農業等領域，工研院院長劉文雄（左六）、山口縣知事村岡嗣政（左七）等人出席。工研院／提供

為擴大及深化台日合作範疇，工研院昨（27）日與日本山口縣舉辦深度交流會議，針對半導體、智慧農業等領域進行交流，工研院將與山口縣在地產業擴大合作範圍，發揮跨領域優勢，深化台日雙方企業互利互惠，共創雙贏。

這次日方交流單位包括山口縣產業振興財團以及產業技術中心，兩家機構為山口縣政府與民間共同組成，協助在地產業技術提升、促進中小企業發展及推動新興產業。

工研院院長劉文雄表示，工研院扮演台灣跟國際的橋樑，與日本長期在半導體、電光、綠能、生醫等領域研發合作及人才交流。山口縣產業種類多元，包括重工業、半導體材料、農漁業、運輸機械廠商等業態豐富，當地有許多知名企業設點，如百年化學工業大廠德山總部在山口縣，並與工研院有深度合作，包括在沙崙綠能科技示範場域成立「化合物半導體粉體製程及晶體驗證實驗室」，強化台灣在化合物半導體關鍵材料自主開發能力。

劉文雄指出，山口縣有許多技術優異的中小企業，並形成產業聚落，此次交流建立與山口縣的台日合作平台，深化雙方夥伴關係，擴大半導體、智慧製造、智慧農業等應用領域商機，共創雙邊產業躍升及提升國際競爭力。

山口縣知事村岡嗣政表示，今年2月見證工研院、台灣電子設備協會及山口縣產業振興財團與產業技術中心簽署產業交流及振興的合作協定。山口縣以石化工業區為中心，有大型化學公司，以及化學、石油、鋼鐵等基礎材料產業，具備技術優勢。在農業領域，山口縣致力引進智慧技術，以實現省力化、高品質化的栽培技術的開發和普及，強化安全、安心的農產品供應體系。

村岡嗣政強調，希望深化與工研院及台灣產業交流，促進雙方產業繁榮。

半導體 工研院 農業

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