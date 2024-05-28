搶艙亂象重演 貨櫃海運報價...漲漲漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃海運在疫情期間的搶艙亂象重演，貨攬業者指出，各大航線6月上旬艙位全滿。（路透）
貨櫃海運在疫情期間的搶艙亂象重演，貨攬業者指出，各大航線6月上旬艙位全滿。（路透）

貨櫃海運在疫情期間的搶艙亂象重演，貨攬業者指出，各大航線6月上旬艙位全滿，根據昨（27）日最新貨櫃航運報價，亞洲至南美線每FEU（40呎櫃）突破7,000美元；美東漲到7,300美元、美西7,400美元；北歐6,000美元。

各大航商近期已喊出6月1日到6月14日亞洲-美國線及亞洲-歐洲線現貨價格再加15%至20%，才能順利拿到艙位出貨，已觸及疫情期間的天價區間。

貨櫃三雄在萬海（2615）法說會開場釋出利多後，陽明 （2609）在股東會上也釋出正面看法，長榮（2603）及萬海股東會今登場，市場關注龍頭長榮釋出消息。

疫情 股東會

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