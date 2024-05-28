國建全台推案總銷衝600億 董座看好房市至少熱到年底

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
國泰建設董事長張清櫆。記者朱曼寧／攝影
國泰建設董事長張清櫆。記者朱曼寧／攝影

國泰建設（2501）全台推案量遍地開花，預計今年推七大案，總銷約600億元，有望創高。國建董事長張清櫆昨（27）日指出，今年成立60周年，將更積極參與公辦都更、政府BOT及都更合建等，透過多元開發方式，與合作夥伴組成策略聯盟，增加複合式開發視野與機會。

張清櫆指出，近期房市在國內經濟成長、新青安房貸政策，及半導體投資題材帶動下，買氣熱絡，若今年市場沒其他不利因素，預期這波熱況至少維持到年底。

國建與三井不動產集團昨天舉行新北市中和區指標大案「METRO PARK」公開活動，台灣三井不動產董事長久一康洋、海悅國際董事長黃希文等人出席。

張清櫆表示，今年是國建成立60年，預計在北中南推出七大案，推案量有望創歷年新高，國建每年維持一定的推案量，目前在手仍有約500億元儲備量，動能無虞，也會積極儲備土地庫存，以因應房市景氣變化。

由於雙北素地稀缺，國建持續布局精華區土地，除買斷外，也以都更合建、標售及策略合資等多元開發方式去取得土地，或是參與公辦都更、政府BOT等大型開發案，並陸續增加收益型資產的布局，整合地產集團資源，提升產品服務全面品質，重視永續經營，朝綜合開發商前進。

張清櫆指出，原物料及工資成本雙漲，房價很難下跌，小坪數的總價相對好入手，而隨著少子化趨勢，小坪數的需求也比大坪數強勁，公司向來以自住產品為主，為符合市場需求，近來產品規劃鎖定三、四十坪產品，即使大環境景氣不佳，仍可保持穩健經營。

張清櫆表示，未來會持續與業界強強聯手，此次中和指標大案就以兩期方式推出，分別是「META PARK」一期與「METRO PARK」二期，基地面積共達5,400坪，合計總銷金額逾320億元，該案基地條件很好，所以在施工、產品設計都討論很多，也希望創造出指標社區。

國建指出，一期共457戶，據實價登錄，已有346筆成交紀錄，昨天推出二期「METRO PARK」，開價每坪80萬至90萬元，總銷約150億元，預計2030年第1季完工。


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