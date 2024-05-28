商業興觀點／淨零趨勢 點亮服務業商機
服務業涵蓋了零售、餐飲、住宿、物流、休閒服務等眾多行業，是與民眾的日常生活息息相關的內需型產業，而隨著民眾對氣候變化和環境保護意識的提高，也為服務業帶來新的商機和挑戰。
淨零排放趨勢為服務業帶來三大新商機：
一、品牌形象提升
消費者愈來愈關注企業的社會責任和環境友好性，根據PwC〈2023年全球消費者洞察報告〉，消費者雖減少非必要支出，仍高度支持在地和永續的商品，78%的消費者表示，願意花費更高的價格購買當地生產商採購的產品，也樂於支付更高的價格購買永續或環保產品（77%），以及具高道德聲望企業所生產的產品（75%）。因此，將淨零排放納入經營策略，可以提升企業的品牌形象、吸引注重環境議題的消費者，並更容易贏得消費者的信任和忠誠度。
二、市場競爭優勢
除了消費者以外，企業也愈趨重視永續議題，根據波士頓顧問公司 （Boston Consulting Group，BCG）的企業調查結果，全球有高達85%的企業重視節能減碳議題。在此情況下，企業可透過提供低碳的產品和服務，加強競爭優勢，讓自己在市場上脫穎而出，吸引更多的合作夥伴。
舉例來說，大型企業在規劃員工旅遊時可能會將回應SDGs、實踐ESG、綠色採購等因素納入考量，而提供旅遊服務的業者若能及時轉型、降低旅遊服務碳足跡，將自己打造成為低碳旅遊品牌，就有機會獲得這些大型企業的青睞而為他們提供服務，成功為自身開拓新的市場。
三、成本節省和效率提高
雖然企業在推動淨零排放初期需要投入資源進行設備汰換、服務流程改善與員工教育訓練等作業，但以長期來看，它可以幫助企業節省成本並提高生產效率。例如，餐廳可藉由使用高能效設備、調整員工的操作行為、加強廚房熱區與用餐區分隔等措施，降低能源消耗，進而減少能源支出。
此外，餐廳所產生的廚餘也可藉相關分解技術轉為有機肥，並提供契作農業使用，產出的蔬果再回歸餐廳使用，達到循環回收再利用。
整體來說，淨零排放為服務業帶來新的商機，包括品牌形象提升、市場競爭優勢、成本節省和效率提高等方面，而企業應跳脫過去節能減碳是增加成本、造成麻煩的思維，及早掌握低碳商機，並將淨零排放納入公司經營的一環，制定自身的淨零排放策略，才可達到環境保護和商業利益的雙贏，實現永續發展的目標。
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