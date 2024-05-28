數位沛方／成功者的四種特質

在和企業接觸的過程中，遇過很多的中小企業主、專業經理人以及一般員工，和他們對話及共事時，我喜歡一邊觀察他們做事的態度、方式，長年累積下來，也得到了一些心得，就是無論他是創業者或受雇者，能夠讓自己在相關領域占有一席之地者，都有四種特質，只要具備了這四種特質，即便初期只是一般的職員，最後也有很高的機率能夠成為獨當一面的經理人或創業家。

四個特質分述如下：

一、正向的心態：能成為成功的個人，心態是第一個要素，多數的成功者吃過的苦不會比別人少，但他們還是繼續堅持著。有句話叫「先相信後看見」，意思是他們已經幫自己勾勒出一個未來的願景，所以他們努力地往這個方向在前進，即便遇到一些阻礙，他們也不會太放在心上，因為他們知道這本來就是前往成功的路上難免會遇到的小插曲。

沒有正向心態的人，很容易因為一點小事就放棄，因為他們只要看到眼前無法立刻獲得成果，就會開始想打退堂鼓，而這就已經成為往成功邁進的第一個阻礙。

二、持續的學習：回想一下，上次開始學習新事物是在多久之前？有時當我們獲得了幾次成功，可能就會因為滿足而開始忘記學習，但這是一個環境變化快速的時代，過去讓自己成功的競爭力，不見得能夠持續使用一輩子。

前陣子看一篇專文提到，旅美的日本投手達比修，是個為了讓自己更好而不斷學習的人，甚至跟小自己十歲的人學習自己不擅長的球路，只因為他知道這部分對方就是比自己好。現在各種新工具不斷出現，抗拒學習的人，就可能就會在一些競爭中逐漸失去優勢。

三、落實的執行：有了正向的心態及持續的學習後，有沒有落實執行將會是領先者與落後者的分水嶺，持續學習也必須要落實的應用才有價值，例如，現在AI工具大量誕生，很多業者會想著透過導入AI工具來改善作業流程或者效率，但同時卻又擔心花了錢卻不成功，因此大家持續觀望，看誰會先去導入，等到有了成功案例，再開始評估可行性。

然而，這個時候其實你已經和領先者產生了落差，除非本來就是很有競爭力的企業或個人，否則在這樣的差異下，很容易被競爭對手拉遠距離。

四、健康的身體：當我們滿足了前面的三個條件：心態、學習、執行後，最後一個關卡，就是保持身體的健康，從以前到現在，很多優秀的人，最終不是敗給競爭對手，而是自己的身體先出了狀況，無論是在運動賽場或者是商場，這樣的情況屢見不鮮，因此維持身體的健康，也是一門重要的課題。多數能夠保持長期競爭力的人，都會有運動的習慣．

上面這四種特質，是我在職場、商場、運動場上看到的成功者共同具備的特質，也是我不斷提醒自己要去做到的事情，若希望自己能夠愈來愈有競爭力，不妨試著做好上述的四件事情，相信一定能感受到實質的變化。

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