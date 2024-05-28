發現薇趨勢／聲音產業 迎接新紀元

今年3月，文化部影視及流行音樂產業局在金鐘獎報名方法中，明確將「長期穩定製播Podcast節目之聲音內容從業人員」列為獎勵對象——也就是說，廣播金鐘獎正式納入了Podcast。

台灣在2020年迎來Podcast元年，廣播人，素人、領域KOL，甚至是當紅的Youtuber紛紛躍進這個自媒體新天地，在沒有眼花撩亂影像的純粹裡，只展現聲音。

根據「傑西大叔」的Podcast報告，截至2024年5月，繁體中文節目總共有2萬9,000餘檔，其中穩定更新的有6,389檔。近兩個月，在這些持續更新的節目裡，45天未更新者成長為0%，顯見Podcast逐漸成為大家長期經營的媒體選項，收聽市場已然成熟。

自2023年起，政府單位與公家機關使用Podcast傳遞訊息的比例激增，我也有幸參與推進與評估Podcast產業相關的會議。磨了四年，終於等到金鐘獎納入Podcast，相信這對產業上下都是一股振奮的力量。

Podcast產業鏈分為：讓內容上架的平台端、內容供應者、廣告主與聽眾。四者同時成長，Podcast產業方能推動。

以平台端來說，一般市場熟悉的台灣兩大平台為Firstory與Soundon。從元年起，這兩家就被寄予極大的期待。平台若沒有開發好功能，內容供應者則難以營利；沒有營利，若不是品牌商或大企業，則很難單純依靠創作聲音內容的熱情存活下去。

Firstory是屬於專注在功能開發的平台，不論是贊助模式、聲音廣告系統、串接Spotify付費內容整合平台等都是一馬當先，還提供創作者與付費會員互動專區、節目類別分析，甚至會找聲音廣告主透過投放服務，讓平台與創作者雙贏。獲利的不僅是Top 0.1的創作者，還潤及有些許流量的節目，十分支持創作。

而Soundon在功能開發進程較慢。一方面可能是營運成本高，另一方面也可能是推出原創節目，開發功能的力氣分散到內容企劃，多少在新功能著墨上力不從心。

內容創作端水平明顯提高，現在已鮮少聽到音質不佳的節目。過去曾有Youtuber把影片音軌獨立存取變成Podcast，此行為也不復存在。可喜的是，有創作團隊會針對同一個主題，獨立企劃聲音與影像兩種版本；也有愈來愈多企業、品牌公司與政府單位使用Podcast行銷，建立形象，讓聲音內容多元發展，熱鬧滿滿。

就聲音廣告投放行為來看，由於Apple隱私權政策改變，又遇上Google Cookies退場，過去的精準投放已難重現，聲音廣告投放成為業主的新選擇。

根據Acast 2023年的調查結果，77%的聽眾會因為聲音廣告內容注意產品，顯見聲音廣告投放在2024年的成長。以「聲鮮時采科技」原創節目公司的廣告收益為例，今年透過DAI聲音廣告投放系統的收益，是去年同期的三倍，意味著選擇聲音廣告的廠商變多，他們看好Podcast收聽市場。

最後是聽眾。一般的免費單集，依賴收聽行為與平台端廣告分潤，也能直接收到聽眾贊助。當收聽數量達到一定，節目便能推出「付費訂閱內容」。美國有「無加值內容」的訂閱服務，聽眾付費支持，才能長長久久的欣賞節目。

一個新產業要走進政府政策的視野，實非一朝一夕。Podcast納入金鐘獎，說明台灣聲音自媒體的新紀元，正式拉開序幕。

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