遠東巨城挺花蓮 打造優質好物友善展售平台

403花蓮強震經的災後復原工作依然艱鉅，Big City遠東巨城購物中心長期關懷社會需求，串聯各界整合資源投入社會參與，積極發揮影響力，即日起與花蓮農會合作推出「BIG挺花蓮」農特產展售。帶來純淨零汙染的花蓮米、無添加防腐劑的紅藜拌拌麵，還有花蓮之光剝皮辣椒等產地直送的優質好物，邀請消費者一起用行動挺花蓮。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，地震造成蘇花公路中斷導致農產品運輸受阻，至今不斷的餘震亦影響當地農特產銷售，巨城積極主動聯繫花蓮市農會善用虛實通路力量，協助當地農特產品販售全力應援花蓮。花蓮市農會為開拓更多元的行銷通路，成立農產品直銷站將五線譜、音符、薩克斯風融入農產包裝，成立「土地之歌」品牌，將花蓮特有的農特產品傳頌台灣各地。

巨城自2019年起打造的Big Fresh Mart，善用館內外空間串聯全台各縣市農會，為辛苦耕耘收穫的青創、小農與弱勢團體搭建在地創生最重要的橋樑，透過無數場大受新竹鄉親支持的展售會，成功提升品牌能見度、拓展無限商機，這次與花蓮市農會的合作，期望拋磚引玉的善舉凝聚更多社會正能量。

即日起至6月16日於巨城B1中島區（馬祖新村前）搶鮮開賣的「BIG挺花蓮」農特產展售，有來自好山好水的的花蓮香米、糙米、黑米，豐富膳食纖維藜麥麵以及小朋友喜愛的藜麥酥條，採用密封日光曝曬的五色刀削麵與各式口味的拌拌麵，觀光客必買的剝皮辣椒等豐富農特產，搭配獨家促銷單筆500元享9折優惠、1,500元可享本島宅配免運費；Big City線上購物同步販售花蓮農特產品，單筆消費滿額免運還加抽BRUNO冰淇淋機，數量有限、要買要快，隨時隨地一鍵享受優質好物。

羅仕清說，遠東巨城秉持「哪裡需要我們，我們就往哪裡去」的精神持續以善濟人，未來「Big Fresh Mart」將持續發揮優勢的空間及人潮宣傳影響力，更歡迎來自全台各地青農們、特色文創，販售其超夯商品及產地直送的新鮮農特產，讓消費者在購買互動中感受濃濃人情味及堅持，打造有溫度的在地友好平台。 遠東巨城挺花蓮，與花蓮農會合作推出「BIG挺花蓮」農特產展售會，打造優質好物友善展售平台。圖／業者提供

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