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冠軍完成最高額度20.4億元聯貸案 超額認購2.16倍

中央社／ 台北27日電
冠軍磁磚董事長林榮德。記者徐兆玄／攝影
冠軍磁磚董事長林榮德。記者徐兆玄／攝影

磁磚廠冠軍今天宣布與15家銀行完成放款最高額度上限新台幣20.4億元聯合授信案簽署，用途供冠軍償還金融機構債務暨充實中期營運週轉金所需。

聯合授信案由台北富邦銀行統籌主辦，台新銀行、全國農業金庫、華南銀行、土地銀行、上海商銀、台中商銀、第一銀行及安泰銀行等共同主辦，尚包括兆豐銀行、合作金庫、彰化銀行、元大商銀、台灣中小企銀、新光商銀等參與，超額認購達2.16倍。

冠軍今年擴大台灣業務接單動能，帶動第1季營收達8.55億元，年增34.15%，創近6年同期新高，獲利較去年同期繳出由虧轉盈的成績。

冠軍指出，藉由本次聯貸案簽署，將為營運發展挹注穩定資金，強化財務體質及業務能量，也同時持續進行台灣合作簽約門市升級、50大建商工程通路等兩大業務拓展計劃，以及執行生產效率提升等重要策略。

冠軍表示，今年針對造橋廠內進行部分產線整改，引進義大利進口窯爐設備來提升生產效能，並降低產品碳排，改造後的部分產線預期可較原先增加約5成產能，推估180萬平方公尺，預估可節能約20%以上。

兆豐銀行 台北富邦銀行 華南銀行

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