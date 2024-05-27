國產署首推四宗長照地上權 權利金底價共計3.13億

配合國家政策需要，財政部國產署增訂指定產業公開招標設定地上權，並擇定長照產業試行。今日公告四宗精華區國有土地標的，土地面積共計2.41公頃，合計權利金底價3億1,323萬餘元，公告期間三個月，至8月26日17時截止收件，並預計6月辦理招商說明會。

國產署表示，本批標的為新北市、花蓮縣，台中市、高雄市各一宗，土地使用分區均為住宅區。各宗標的因應標的所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合《長期照顧服務機構設立標準》規定，剩餘空間可作複合式使用。

國產署副署長李政宗說明，本次指定產業公開招標設定地上權，是配合長照政策指定設置長照機構類型，並限定具長照專業財團法人投標，因此招標權利金底價及年息率底價較國產署一般公開招標設定地上權低，權利金底價僅大約市價的二成多。

本批列標的四宗標的，新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里，生活機能成熟；花蓮縣玉里鎮土地坵塊方正，面積超過1.8公頃，鄰近台北榮總玉里分院、衛福部玉里醫院、台鐵玉里站，屬稀有的大面積標的；台中市清水區土地臨近台61線、童綜合醫院，區位條件優質；高雄市左營區土地位處左營市區，鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善。

李政宗解釋，指定產業公開招標設定地上權將以公開評選方式決標，作業分兩階段，第一階段為資格審查，投標人資格限長照機構財團法人或依法取得長照機構設立許可的財團法人；第二階段就符合資格之投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率也納入評選項目綜合考量，若順利的話，將於9月評選最有利標。

國產署表示，本次四宗標的地上權存續期間皆為70年，地租年息率底價皆為3％，其中地租隨申報地價調整的年息率為1％，投標人地租年息率投標數額超過底價部分，加計於不隨申報地價調整部分，權利金及地租年息率依投標人標單填列數額計收。

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