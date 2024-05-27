長榮航勤工會與部分員工爭議無共識 會員大會流會

長榮航勤企業工會今天在桃園召開會員大會，有員工會前提出延長會議時間、表決採無記名及理事長直選3訴求，因無共識未成會。工會說，幹部都合法產生，部分會員動機可議。

長勤工會下午在桃園市桃園區召開會員大會，多名長榮航勤基層員工、長榮航空企業工會與桃園市產業總工會成員，上午在桃園區召開記者會，高喊「長勤工會獨裁，終結黑箱會議」口號。

「加入長榮航勤企業工會」召集人鄧永城致詞表示，長勤工會多年不招收會員也未正常運作，去年元旦期間爆發集體休假後，有300多名基層員工爭取聯署加入工會，但身兼公司主管的工會幹部卻以各種方式阻擋員工入會，直到今年才陸續完成。

鄧永城說，長勤工會片面決定5月27日會員大會召開方式、也未公告，地點選在離工作的桃機甚遠的桃園區，基層員工為遍佈各機場輪班人員，顯然刻意阻擋員工參與工會運作，且大會時間僅1個半小時，投票時間只有半小時，會員對會議內容更一無所知。

鄧永城指出，長勤工會幹部之一身兼人事課長，日前已被勞動部認證是代表資方介入工會運作，許多公司管理階層也都滲透進工會，因此主張，將會員大會時間延長到24小時讓全體會員有機會參與工會運作、提案改為無記名表決，以及理事長直選3項訴求。

桃園市勞動局表示，長榮航勤企業工會會員大會訂於下午1時30分報到，2時開會，自上午11時起就有會員在會議門口排隊等待簽到，但因排隊與簽到動線不明，導致會員與工會幹部間因報到先後順序產生爭議，工會幹部約於下午1時45分離開會場，致會議未能成會。

勞動局將擇期召開工會與會員的協商會議，凝聚共識後再決定大會時間，達到工會自主目的。

長勤工會隨後在臉書（Facebook）粉絲頁發文表示，對外部特定團體聚眾阻擋會員大會的報到，破壞會議程序進行及召開，致使大會流會，嚴重干擾工會自主運作予以強烈譴責。

長勤工會發文指出，2023年起，少數會員聯合外部特定人士，以誇大不實言論詆毀工會及幹部，甚至向相關主管機關施壓，但日前法院已還工會清白，並無相關指控事項。工會有獨立發展的路線和策略，無法苟同少數會員多次以不實言論破壞團結、干擾會務運作的違法行為。

長勤工會說，少數會員要求24小時開會，遠超一般認知及工會運作實例，也難有會場與人力可配合，可見其目的是要阻礙工會正常運作。另外，工會幹部都是由基層做起，且依法4年一任，擔任或續任都由全體會員決定，工會幹部也是經章程及選舉辦法選出，少數會員刻意質疑代表性、進而急於罷免，動機十分可議。

商品推薦