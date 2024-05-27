國產署首配合長照推地上權招標 權利金底價約3.13億

為配合推動長照政策，國產署增訂指定產業公開招標設定地上權，擇定長期照顧服務產業試行，今（27）日公告4宗精華區國有土地標的，包括新北市、花蓮縣、台中市、高雄市各1宗，合計2.41公頃，土地使用分區均為住宅區。

財政部國產署表示，公告期間至113年8月26日17時截止收件，為期3個月，預計6月辦理招商說明會，預定9月評選採最有利標。

國產署進一步說明，4宗土地中，新北市林口區土地約577坪，距林口長庚醫院約4公里，生活機能成熟，依衛福部建議設置長照類型可設立團體家屋、住宿式長照機構。

花蓮縣玉里鎮土地面積逾1.8公頃，5650坪，鄰近台北榮總玉里分院、衛福部玉里醫院、台鐵玉里站，為大面積標的，可設置日間照顧中心、小規模多機能能復物中心。

台中市清水區土地337坪，可設置類別包括團體家屋、住宿式長照機構、小規模多機能服務中心與日間照顧中心，臨近台61線、童綜合醫院；高雄市左營區土地720坪，位則在左營市區，鄰近高雄榮總醫院，同樣可設置團體家屋、日間照顧中心與小規模多機能服務中心。

國產署強調，各宗標因應標的所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可作複合式使用。至於複合式使用情況則要依各地土地相關使用而定。

由於本次指定產業公開招標設定地上權為配合長照政策指定設置長照機構類型，限定具長照專業財團法人投標，招標權利金底價及年息率底價較國產署一般公開招標設定地上權低，都在3成以下。

權利金底價共計台幣3億1323萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率底價皆為3％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，投標人地租年息率投標數額逾底價部分，加計於不隨申報地價調整部分，權利金及地租年息率依投標人標單填列數額計收。國產署指出，本批次公告各宗標的，區位條件均相當優質，歡迎各界踴躍投標。

國產署指出，指定產業公開招標設定地上權以公開評選方式決標，作業分兩階段，第一階段為資格審查，投標人資格限長照機構財團法人或依法取得長照機構設立許可的財團法人；第二階段就符合資格的投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率亦納評選項目綜合考量。

商品推薦