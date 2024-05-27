全國最大捷運開發案「M.Ark新北捷鑽」Q3招商 投資金額估達750億元

全國規模最大捷運場站開發案「M.Ark新北捷鑽 十四張站暨南機廠捷運土地開發案」27日舉行招商說明會，新北捷運局副局長鄭智銘表示，該案將在今年7月正式公告徵求投資人，預計投資金額達750億元，全案基地面積14公頃、劃分兩區同時招商，興建總樓地板面積約25萬坪捷運開發大樓。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，在安坑輕軌在2023年通車後，帶動交會站十四張站運量及周邊地區發展，大新店共榮生活圈已經成形，將成為雙北重要核心發展區域；近年新店區域經由重劃及產業轉型，形塑央北重劃住宅區及產業發展園區，帶動整體區域人口進駐及不動產開發效益，成為新北市熱門重點發展區域。

新北捷運局副局長鄭智銘表示，本案前次公告期間時有15家潛在投資人購買標單，顯示本案具有市場投資潛力，但因遭逢疫情期間及俄烏戰爭等大環境因素，包括國際間原物料波動、央行數度升息等多種因素影響，首次無法順利完成招商。不過這次在捷運局衡酌投資環境變遷，務實檢討全案招標條件後，為吸引更多投資人參與，將全案基地分為A區基地及B區基地之兩基地，同時公告招標，藉由分兩基地規劃，A區開發量體約9萬坪、B區開發量體約16萬坪，可降低投資人投資財務壓力，預計今年第3季進行第二次公告招商。

鄭智銘分析，新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發為全國最大捷運站開發案，藉由雙捷運建設可連結安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，周邊既有環河快速道路及國道三號等，經由環河快速道路15分鐘直達信義計畫區、連接中永和地區，成為雙北重要交通節點及地標門戶，交通建設完善便捷與雙北市區相連接。

鄭智銘指出，本次擬將都市計畫規定至少需設置商業設施使用30%容積樓地板面積比例規定設置於A區基地，與十四張捷運站得以強化區域商業發展機能，B區基地則以住宅使用為主，兩區規劃產品單純便於管理，打造新店A級商業設施及優質住宅區，亦可滿足不同投資人需求。

侯文信表示，本案區位良好又具獨有河岸景觀及河濱公園，更可遠眺臺北101大樓，快速道路15分鐘直達信義計畫區、串聯雙北核心地區，在安坑輕軌於去年通車後，帶動交會站十四張站運量及周邊地區發展，大新店共榮生活圈已經成形，將成為雙北重要核心發展區域。

侯文信指出，因應2050年淨零排放政策及因應今日地震頻繁，在形塑本區域地標建築之際，亦考量高樓層建築特性應加強結構耐震能力及安全性，本案建物將以鋼骨結構（SC）興建，並應取得銀級以上綠建築、智慧建築標章及耐震標章，並設置連通西側河濱公園之人行及自行車道，與預留銜接北側水資源中心地景大平台，以提供更優質休憩空間，打造新店A辦辦公及優質住宅環境。 全國規模最大捷運場站開發案「M.Ark新北捷鑽 十四張站暨南機廠捷運土地開發案」今（27）日舉行招商說明會，新北捷運局副局長鄭智銘表示，該案將在今年7月正式公告徵求投資人，預計投資金額達750億元。圖／新北市府提供

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