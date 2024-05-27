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羅智先女婿「王瑞斌」進入經營體系 統一低調回應：不清楚

中央社／ 台北27日電
統一企業董事長羅智先。圖／聯合報系資料庫
統一企業董事長羅智先。圖／聯合報系資料庫

統一企業近期上傳2023年年報，在董事揭露的相關資料「具配偶或二親等以內關係的其他主管、董事或監察人」中，赫然出現「女婿」二字，為目前擔任統一協理的王瑞斌，他於2023年3月9被聘任，似乎有接班態勢，統一企業僅表示不清楚此事。

統一集團董事長羅智先和統一集團美麗事業董事長高秀玲在統一2023年年報中，有關董事揭露資料「具配偶或二親等以內關係的其他主管、董事或監察人」中，出現女婿王瑞斌，目前擔任統一企業協理，並擔任統萬公司、統一資訊公司、南聯國際貿易公司、統一佳佳公司的董事。

另外，羅智先在今年年報中提到，統一2023年營收為新台幣5811.03億元，稅後純益183.36億元，年增6.8%，每股純益（EPS）為3.23元。

2023年統一企業市值保持於4200億元以上，為台灣市值前20大公司。

他指出，統一企業未來成長動能，將運用「一個核心加四個主軸」經營大戰略，以生活品牌為戰略核心，透過製造加研發、貿易加流通、體驗加零售、聯盟加併購四個主軸，建構亞洲流通生活平台。

統一企業 統一集團 羅智先 董事長

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