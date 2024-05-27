實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他轉手賺2698萬

新竹東區慈雲路「豐邑晴空匯」昨天深夜發生火警，由於產生大量濃煙，造成兩名消防員不幸殉職，不少人對此情況感到訝異，在網路熱烈討論，也對這棟建築感到好奇。

根據實價資料，豐邑晴空匯位於新竹關埔重劃區，台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫表示，此一重劃區近竹科、好市多，交通便利，生活機能成熟，是竹科新貴指名度最高的購屋區域，也是新竹市最具指標的蛋黃豪宅區。

他表示，全台「最富里」關新里就在這個重劃區，根據財政部之前公布的資料，該里家庭平均年收達292萬元。

豐邑晴空匯並不在關新里，而是位於埔頂里，不過埔頂里也在全台最富前十里之內，以平均177萬排名第六。

觀察實價資料，晴空匯以四、五十坪居多，目前成交總價二到三千萬，以央行4000萬標準，並不算豪宅，不過該社區樓高28層，總戶數594戶，近年不只交易熱絡，房價更是驚人跳漲。

根據實價資料，晴空匯在2012年預售時每坪成交25萬到26萬元左右，一直到2020年才站上3字頭，2021年站穩3字頭。

2022年起開始狂飆，全面站上4字頭，2023年來到5字頭，今年2024年成交三筆，全部6字頭，最高來到一坪63萬元。

其中最新一筆交易，為高樓層戶，原屋主在2018年以1580萬元買入，今年3月以3128萬轉手，持有6年帳面獲利1548萬，幾乎翻倍。今年1月成交的另一高樓層戶，原屋主幅面獲利也達1600萬元。

另外晴空匯今年2月賣出一間中高層戶，由於坪數較大，總價來到5500萬元。該戶原屋主2013年購入時，總價為2802萬，如今以5500萬轉手，帳面獲利高達2698萬元。

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