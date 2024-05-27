《植覺物語》王國仁個展在台北時代寓所震撼揭幕，統一集團玲廊滿藝為藝術分享會《植物的知覺與符號的象徵-談王國仁的植覺藝術》上周特別邀請藝評人與藝術家王國仁進行一場藝術對談，為觀眾帶來更深層次的藝術體驗，同時展開充滿數字解碼與神秘符號的奇幻之旅。

藝術家王國仁（別號：阿殘）以小草、愛心、星星、元寶、UFO等符碼為靈感，以「植覺」為主題，創作出一系列意蘊深遠的作品。他深信數字和符號與我們生命緊密相連，因此作品中隱藏著豐富的數字解碼，像是以數字編碼為作品命名，作品名稱從一號開始，讓觀眾可以從中發現他創作的脈絡演進與變化，並能透過數字找尋自己命定的作品。

展覽中的作品也蘊含著深層的符號意義，如黑色的底色代表土地孕育一切；「小草」是創作的根源，是主心骨；「愛心」則是希望世界充滿愛與關懷；「元寶」有土斯有財，隱喻藏在土地的寶藏；「星星」則像是對觀眾發送的摩斯密碼；而「UFO」則來自於阿殘的夢境，代表著夢想與無限可能性。

在阿殘的作品中，抽象與具象交織，讓每個觀眾都能夠從中找到屬於自己的故事。他的風格無法被定義為純粹的抽象或具象，而是一種能夠觸動人心，帶來共鳴與療癒的藝術風格。

作為藝術團體「魚刺客」的會長，阿殘致力於將台灣藝術推向國際舞台，2023年末剛受外交部邀請於聯合國氣候變化大會展出作品的他，透過作品向世界展現台灣的獨特魅力。玲廊滿藝誠摯邀請大家前來感受這次在時代寓所呈現的《植覺物語》，一同徜徉於充滿無限想像的世界。 玲廊滿藝引爆藝術界：《植覺物語》王國仁個展震撼揭開符碼之秘。圖／業者提供 《植覺物語》王國仁個展在台北時代寓所震撼揭幕。圖／業者提供

商品推薦