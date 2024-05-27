總裁賴振融接任六福旅遊集團總經理 協助集團穩健發展

六福旅遊集團（2705）今日召開董事會，推舉六福旅遊集團總裁賴振融兼任集團總經理。

賴振融任職六福開發建設董事長、六福國際餐旅管理顧問董事長、莊福文教基金會董事長等，在2009年推出國內第一個公寓式酒店「南京．六福居」，僅兩星期就快速完銷、建造無地基的「關西六福莊」生態度假旅館、主導六福客棧改建為酒店式商辦大樓等重大事蹟，也因此未來將著重賴振融總裁資產開發之專才，協助集團穩健邁向多元發展。

六福旅遊集團於2020年啟動資產活用計畫，陸續將集團100%持有的土地，包含長春段土地、關西鎮土地等進行開發運用，長春段土地將興建A級酒店式商辦大樓，預計於2026年完工。此外關西鎮土地達上百公頃，繼成功創立六福村主題樂園、關西六福莊兩大金雞母後，將再發揮這塊土地的動植物多樣化價值，再加上既有的動物保育、動物園、主題樂園等優勢，做更有效運用及規劃。

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