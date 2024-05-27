聽新聞
test
0:00 / 0:00
南科就業人口帶動 推升永康房市需求
在科技業擴廠效應下，為台南科學園區帶來龐大就業人口，同時帶來大量房市需求，加上近年台南市政府也積極完備各項建設，東森房屋永康奇美加盟店店東卓豐章表示，緊鄰南科所在地的永康區內重劃區討論熱度高，加上生活機能完善、學區完整，是近年台南市自外縣市遷入人數最多的區域，目前透天新案總價突破兩千萬元，其中東橋重劃區內電梯大樓新案「三發橋」每坪開價45萬至52萬元，新成屋「仁發總圖滙」平均每坪成交價約41萬元，顯見購屋門檻隨著南科效應越來越高。
卓豐章指出，政府規劃捷運藍線，北起永康大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站，串起永康區、東區、仁德區，完工後可大幅改善永康最為人詬病的塞車問題。
另外卓豐章分析，台南市政府為解決既有南北向聯絡幹道尖峰時段壅塞問題，提出建設北外環道路系統，分四期執行，目前只開通到永康，預計2027年全數完工，開通後可解決台南市區缺少東西向快速道路問題，全市串聯性提高，恐進一步推升區域房價。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 免繳稅家庭也可買屋 七都45區可選、這兩區不到400萬
▪ 脫北潮持續！ 桃園這區每天賣7戶、新北5區入榜前十
▪ 龜山建案「未開賣」已排爆！自備躺椅、帳篷等待 房仲看呆：排簽名會？
▪ 全國近13萬戶公益房東減稅 五年增2倍「這裡」最熱
▪ 北市蛋白區建案 坪價衝百萬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言