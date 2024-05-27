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南科就業人口帶動 推升永康房市需求

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
圖為台南科學園區台積電廠區。記者周宗禎攝影/報系資料照
圖為台南科學園區台積電廠區。記者周宗禎攝影/報系資料照

在科技業擴廠效應下，為台南科學園區帶來龐大就業人口，同時帶來大量房市需求，加上近年台南市政府也積極完備各項建設，東森房屋永康奇美加盟店店東卓豐章表示，緊鄰南科所在地的永康區內重劃區討論熱度高，加上生活機能完善、學區完整，是近年台南市自外縣市遷入人數最多的區域，目前透天新案總價突破兩千萬元，其中東橋重劃區內電梯大樓新案「三發橋」每坪開價45萬至52萬元，新成屋「仁發總圖滙」平均每坪成交價約41萬元，顯見購屋門檻隨著南科效應越來越高。

卓豐章指出，政府規劃捷運藍線，北起永康大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站，串起永康區、東區、仁德區，完工後可大幅改善永康最為人詬病的塞車問題。

另外卓豐章分析，台南市政府為解決既有南北向聯絡幹道尖峰時段壅塞問題，提出建設北外環道路系統，分四期執行，目前只開通到永康，預計2027年全數完工，開通後可解決台南市區缺少東西向快速道路問題，全市串聯性提高，恐進一步推升區域房價。

學區 房市 重劃區

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