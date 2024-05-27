強攻綠金財 日勝生：營運事業全面融入綠色生活理念

日勝生（2547 ）27日舉行股東會，董事長林榮顯表示，日勝生已制定「永續綠生活集團」為發展願景，將以此加速在建設事業、循環經濟與營運事業中融入綠色生活理念，期望帶來最大事業盈利。

林榮顯表示，集團以高品質多角化經營，成為人人嚮往的品牌標竿作為使命，將在各事業經營追求卓越，並以數位轉型強化創新與經營績效，實現更為環保健康的未來。

日勝生表示，在全台的新開發項目，均採用數位智慧綠建築設計。配備能源管理自動化控制，結合太陽能與水資源處理系統，優化能源使用，推進韌性城市發展。

其中北市大安區危老重建案「鑄慕」，已於2023年5月公開，計劃2026年底完工。

鑄慕將原有僑安新村16棟公寓改建為地上24層SRC鋼骨制震建築，以多層次隔熱設計阻隔室外熱能穿透率60%，並導入天然光照與立體空中花園設計，打造健康舒適的永續生態宅。目標取得五大建築標章認證: WELL健康建築、黃金級智慧建築、綠建築、低碳建築和耐震建築。

日勝生在台中捷運聯開案的文心崇德站、文心櫻花站與南屯站，目前正進行都市設計審查，預計於2025年取得建照。故宮博物院行政大樓及圖書館的新建工程已於2022年11月開工，計劃於2024年下半年完工。

日勝生表示，依據國家發展委員會估計，台灣於2025年65歲以上人口將超過20%，正式邁入超高齡社會；預估2050年，銀髮族群將占總人口約36.6%。為此日勝生很早就將銀髮經濟視為重要市場，並以銀光計畫投入樂齡住宅園區、康養服務與銀髮科技。

指標案三芝日初不老莊園1期與2期，定位為可傳承的私有樂齡住宅，提供652戶出售型與164戶出租型銀髮宅，並設有全棟樂齡營運中心，提供護理師、營養師、社工服務與金齡學苑課程，滿足居民多樣化健康生活需求。

日初不老莊園1期預計於2024年第4季完工，園區包含3,200坪綠覆地，採用超寬頻UWB定位系統，結合康養APP與身分辨識晶片，在住戶緊急求救時可精準定位。

另外循環經濟事業日鼎水務，建設桃園公共污水下水道35年 BOT 系統，2023年接管戶數達14.2萬戶，今年第1季接管戶已超過14.4萬。根據桃園市水務局統計，2023年桃園公共污水下水道接管戶近23.3萬戶，公共污水下水道普及率25.8%，統計日鼎水務貢獻桃園公共污水下水道用戶接管比率達61.2%。

日勝生表禦，政府已制定2026年全台灣系統再生水廠計畫，將運用公共污水廠放流水，達到每日供應全台33.4萬噸再生水的政策目標。主要計畫之一即是運用日鼎水務所處理的高品質放流水，連結至寶鼎再生水執行之桃園再生水BTO計畫。

此案於2022年11月開工，目前已建置6,700公尺、完成94.9%至中油桃園煉油廠輸水管線；同時建設14,600公尺、完成76.3%管線至觀音工業區，預計2025年中每日可供應4萬噸再生水至中油桃園煉油廠與桃園工業區，大幅減少企業界對天然水資源的依賴，促進工業用水的持續利用。

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