房市交易熱 營建龍頭國建籲消費者別暴衝、小宅為主流

國內房市買氣持續熱絡，營建龍頭國泰建設董事長張清櫆今天指出，若市場沒有其他不利因素，這波熱況至少可維持到年底；但他也提醒，消費者不要盲目購買，營建業者希望市場緩慢上升，而非快速暴衝。

國泰建設攜手三井不動產集團，今天舉行新北市中和區指標大案「METRO PARK」公開記者會。張清櫆表示，去年政府祭出抑制房市政策，包括7月《平均地權條例》上路，禁止預售轉讓等，加上房地合一稅，都讓去年2、3季的市場冷卻，但因為市場成屋有限，直到去年第4季預售市場才開始有起色，今年則恢復正常。

張清櫆說，現在股市站穩2萬點，而在通膨壓力沒減緩下，也讓很多人投入相對保值抗跌的房地產；仔細觀察總價帶，小坪數產品相對好入手，是市場主流，且少子化趨勢下，小坪數的需求也比大坪數強勁。

張清櫆認為，對營建業者來說，希望市場是緩慢溫和上升，並不希望市場快速暴衝；而現在高房價、少子化趨勢下，預期未來幾年都會是小坪數、低總價為市場主流。

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