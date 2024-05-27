巧新股東會／通過2.01元現金股利 配發率近7成

全球汽車輪圈廠商巧新（1563）27日舉辦2024年股東常會，董事長黃聰榮主持，全體股東出席率達64.93%，會中承認2023年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，且通過2023年盈餘分配案，配發每股2.0129元現金股利，股利配發率近7成。

巧新表示，2023年全球主要車廠在疫情趨緩、供應鏈限制、零組件及晶片荒等情況緩解下，整車生產逐漸回歸正常化，加上全球超跑與豪華新車銷售市場穩健的表現，帶動去年客製化輪圈的出貨暢旺，尤其是來自日本、英國主要車廠客戶包括JLR、Porsche、豐通等的提貨力道明顯提升。

另外，受惠於全球主要車廠加速碳中和腳步及要求供應商展開節能、提高材料循環回收及導入綠色材料等趨勢下，旗下透過100%回收再利用的再生鋁料RESAICAL，因較原生鋁降低約95%碳排放優勢，持續取得豪華品牌車廠客戶認證可投入生產使用。

巧新指出，在屏東廠產能利用率提升、國際運輸成本回穩、美元升值效應等的挹注，，去年全年毛利率22%、營業利益率10%，呈現雙率雙升。

考量資金充沛且財務體質健全，巧新股東會通，2023年擬配發每股現金股利2.0129元，股利配發率近7成，已連續10年股利配發皆保持至少2元，且連續5年現金股利配發率保持在50%以上；巧新強調，期許未來都以每股現金股利配發至少2元、配息率至少50%以上為目標，將營運成果回饋給全體股東共享。

展望今年，巧新維持審慎樂觀看法；由於ESG已是各企業重視的課題之一，巧新看好汽車產業持續朝向電動車、新能源車發展，將持續擴增新車款客製化輪圈的接單動能，及100%回收再利用的再生鋁料RESAICAL認證車廠客戶的家數。

另外，近年來持續探討鍛造部品不同產業的應用，目前與數家半導體晶圓設備關鍵零組件供應商接洽及認證中，並提出可將汰換之零組件100%回收再製之方案，期許隨著再生鋁市場龐大應用商機，為公司訂單注入良好的能見度。