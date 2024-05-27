大豐電股東會／通過每股配發3元股利

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）27日舉行股東會通過去年財報及盈餘分配案，大豐電指出，近期在寬頻業務上取得顯著增長，今年將進一步規劃10G PON升級作業，擴增光纖專線及更新副頭端等骨幹設備，以期頻寬提高後透過綿密、牢固的網路建設獲得電信業者及用戶的青睞，寬頻用戶突破20萬戶大關。

大豐電去年營收近20.7億元，每股稅後純益3.52元，營收連續五年突破20億門檻外，再次交出歷年最佳成績單，每股配發3元現金股利，盈餘分配率85.23%，大豐電今日上漲0.4元，收54.9元，現金殖利率5.46%。

大豐電董事長張銘志表示，面對台灣邁向5G及AI新紀元世代，從公用設施到家用設備，各種裝置應用都離不開對網路的高度需求，此特性明顯反映在用戶對於申裝高速率產品占比大幅成長。

據大豐電統計，截至今年第1季，大於360M的申裝用戶比例攀升至39%，相較2020年底僅7%，漲幅可觀。大豐電強調，提供用戶多元的業務方案，成功使寬頻收入的增長幅度抵銷視訊收入持續下滑的情況，2023年度寬頻收入達6.87億元，占合併營收33.2%，年增長17.6%，呈現穩健發展向上趨勢。

大豐電指出，近年力推「大大寬頻」品牌有成，在今年第1季寬頻用戶總戶數將近16.2萬戶，淨增5,161戶，同步帶動寬頻收入達1.9億元，占合併營收的36.6%，淨增長18.4%，寬頻用戶滲透率達71.5%為業界最佳表現。

大豐電發言人劉家君指出，大豐電將持續提升品牌知名度和覆蓋率，讓消費者對於高品質、高穩定寬頻服務的需求有另一個選擇對象。有線電視方面，大豐經營區域橫跨北高，與子公司台灣數位寬頻在新北市客戶服務滿意度調查中，榮獲前二名殊榮，在高雄市經營區則自開播以來連續八年蟬聯客戶服務滿意度第一，未來將持續以業界第一為目標去努力。

張銘志表示，大豐電積極與電信商合作，擴大業務面向，並不斷推出各類相關應用服務。總括而言，大豐電在去年度及今年第1季度都取得了優異的業績表現，不僅完成了預期目標，更在寬頻業務上取得顯著增長，今年將進一步規劃10G PON升級作業，擴增光纖專線及更新副頭端等骨幹設備，以期頻寬提高後透過綿密、牢固的網路建設獲得電信業者及用戶的青睞，寬頻用戶突破20萬戶大關。

此外，大豐電身為本土企業一份子，深耕台灣，關懷社會，在今年3月間透過大大數位慈善基金會籌辦串聯新北、桃、竹、苗、台中及高雄六地縣市政府的「大大攜手 讓愛匯流」捐血活動，總共匯集將近11,810萬袋的血量，為血庫舒緩年初的血荒，以企業的力量，讓愛匯流；未來也將持續投入公益，為打造善的循環盡一己之力。