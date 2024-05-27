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雲品盛治仁：開拓委託據點版圖 規劃成立新品牌
雲品董事長盛治仁今天在股東會表示，雲品積極拓展委託經營管理事業，分散營運風險，獲利貢獻年增幅達55.87%，優化營運體質，目前雲品已簽約15處委託經營案，也規劃成立新品牌。
觀光飯店股雲品今天召開股東會，通過每股將發放現金股利2元，並在會中全面改選5席董事、3席獨立董事，並向股東報告委託經營新案規劃，將持續優化營運獲利能力。
雲品國際董事長盛治仁在會中表示，雲品積極拓展委託經營管理事業以分散營運風險，委託經營管理所帶來的獲利貢獻，從2022年新台幣5042.9萬元成長到2023年的7860.4萬元，年增幅度達55.87%，不僅使獲利有所成長，更優化營業利益率。
雲品國際並在今天股東會會中改選5席董事、3席獨立董事，董事分別由盛治仁、丁原偉、曾貴蘭、辜懷如、張倚蘭當選，獨立董事則分別由陳慰慈、宋文琪、羅名威擔任。
展望後市，雲品表示，國際旅客入境人數大幅恢復，目前君品酒店海外旅客占比已逐步恢復至疫情前水準，君品酒店住房率與平均房價也接近疫前水準。
此外，雲品國際積極推展委託經營事業，目前雲品已簽約15處委託經營案，有8處營運中，7處正籌備中，今年將會有新據點於下半年開幕，直接對雲品的毛利率與營業利益率有正面挹注，目前仍有許多對業主與雲品積極洽談委託經營案中，在全台有多處案源討論提案中，也規劃成立新品牌。
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