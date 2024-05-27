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買盤持續觀望 豐興廢鋼鋼筋連3週平盤

中央社／ 台北27日電

國際原料價格漲跌互見，買盤持續觀望，條鋼廠豐興國內廢鋼收購價、鋼筋基價本週持續以平盤開出，為連3週開平盤。

由於豐興再開平盤，廢鋼國內收購價、鋼筋基價每噸分別維持新台幣1.08萬元、1.94萬元；型鋼產品因市況波動較小，本週持續以每噸2.67萬元平盤價開出。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼每噸跌至363美元，美國貨櫃廢鋼報價持平為每噸348美元，澳洲鐵礦砂每噸由117.3美元漲至120.6美元。

豐興說明，由於國際廢鋼沒有上漲動能，因此市場皆在觀察廢鋼是否會進一步修正，但研判不會大幅拉回，主因廢鋼價格已跌至相對低點，不過因為國際原料走跌，買盤也在期待部分鋼廠修正鋼筋價格，因此本週豐興以開平盤因應，靜觀市況變化。

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