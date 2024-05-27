國建x三井150億中和指標大案公開 董座張清櫆：房市熱況可到年底

國泰建設攜手三井不動產集團27日舉行新北市中和區指標大案「METRO PARK」公開記者會，國泰建設董事長張清櫆指出，今年房市買氣相當不錯，若市場沒有其他不利因素，預期這波熱況至少可維持到年底。

張清櫆表示，今年是國泰建設成立60周年，今年預計在北中南推出7大案，合計總銷約600億元，推案量有望創下歷年新高，為符合市場需求，公司近來產品規劃鎖定30、40坪產品。此外，由於雙北素地稀缺，也正積極朝都更、危老及合建等布局，目前在談的案量有約10案左右。

近期房市熱度高，市場傳出排隊買房盛況。張清櫆指出，去年政府有一些抑制房市措施的政策，包括7月《平均地權條例》上路，禁制預售轉讓等，加上房地合一稅，都讓短期交易稅負負擔很高，導致去年上半年市場冷卻，一直到去年第4季尾端預售市場才開始有起色。

張清櫆表示，今年在大選後、政策利空淡化後，市場幾乎沒有投資客，也慢慢恢復正常，而經濟狀況也比預期還好，且今年1月以來股市發展快速，現在大概站穩2萬點，而在通膨壓力沒減緩下，也讓很多累積財務的人開始思考，選擇投入相對保值抗跌的房市。

張清櫆認為，對營建業來說，希望市場是緩慢往上升，並不希望市場是快速暴衝，能呈現溫和、慢慢加溫是最好的，而現在高房價、少子化趨勢下，總價帶已經變成市場推案的考量，預期未來幾年都會是小坪數、低總價為市場主流。

國泰建設位在中和指標大案以兩期方式推出，分別是「META PARK」一期與「METRO PARK」二期，基地面積共達5400坪，合計總銷金額逾320億元。國建指出，一期已經接近完銷，日前推出二期「METRO PARK」，開價80-90萬元，總銷約150億，預計2030年第1季完工。

國泰建設對於格局規劃非常講究，優先考量住戶生活質感，尤其重視採光通風與空間感，以該案48、52坪為例，做到三面採光，主、客浴皆開窗。

三井不動產集團則是引進日本建築精神，如邀請日本首屈一指的NSD日建設計，為該案打造精緻豐富的公設場域，從規劃到設計，皆提供住戶卓越生活品質。

負責銷售的海悅廣告表示，面對本案旗艦級的規劃尺度，國泰建設與三井不動產集團做的不僅僅是蓋房子，更多的是為中和地區帶來有別於過往的優質住居體驗，及生活視野新高度。在台日兩大建築品牌合作下，融合雙強優勢，更為本案注入細膩質地。

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