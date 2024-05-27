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東森國際：寵物雲規劃3年內IPO

中央社／ 台北27日電
東森27日舉辦股東會，由董事長廖尚文主持。東森/提供
東森27日舉辦股東會，由董事長廖尚文主持。東森/提供

東森國際去年因無形資產評估減損等因素，稅後淨損新台幣2.73億元，在倉儲事業帶動下，今年前4月每股賺0.24元。東森國際指出，貿易事業部的東森寵物雲規劃3年內進入資本市場。

東森國際今天召開股東常會，去年因貿易事業部調整營運策略，減緩寵物門市展店計劃；加上媒體事業部受演算法調整、景氣不如預期回升、無形資產評估減損等因素，造成稅後淨損2.73億元。

東森今年前4月自結合併營收18.97億元，歸屬於母公司稅後淨利7236萬元，每股盈餘（EPS）0.24元。

在倉儲事業部方面，東森國際前4月營收4.96億元，較去年同期4.29億成長16%，儘管面對地緣政治對經濟的影響，倉儲事業營運量仍維持穩定。

東森強調，貿易事業部下的東森寵物雲經營台灣寵物實體通路，今年前4月貿易事業營收8.1億元；看好寵物商機長期成長，東森寵物未來將持續發展寵物自營商品，多通路銷售布局，並擴大寵物醫療和保健服務的覆蓋範圍，走向複合式經營，提升經營獲利，規劃3年內進入資本市場。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面，東森購物前4月合併營收66.4億元，稅後淨利3.85億元，每股盈餘（EPS）為3.8元，主要是去年調整營運重心，加速線下實體店的擴張、培養網紅投入直播電商。

東森國際指出，旗下自然美科技112年於台灣市場的電視購物、電子商務、電話行銷通路產品銷售收入貢獻集團達港幣2030萬元，占台灣地區產品銷售額的23.9%。截至目前，中國自然美加盟店數已達1227家，年底目標將展店近2000家。

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