脫北潮持續！ 桃園這區每天賣7戶、新北5區入榜前十

房市熱呼呼，永慶房產集團統計今年Q1全台中古屋交易量前十行政區，桃園中壢區717件第一，以主要都會區來看，新北市5區入榜交易最熱絡，其中4區都在新北第一圈，顯示脫北潮仍持續中。

觀察今年Q1中古屋交易量表現，桃園市中壢區與桃園區分別以717件和697件榮登冠、亞軍，中壢區相當於每天平均成交超過7件，買氣相當火熱。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，桃園鄰近大台北地區，在雙北房價居高不下的狀況下，加上TPASS助攻，北北桃生活圈成形，越來越多購屋者把目光從雙北移至桃園，造就「脫北」現象。

而桃園區和中壢區是桃園市主要的商業中心與交通樞紐，生活機能成熟、交通便利，且該二區平均單價為28-29萬元左右，尤其中壢區平均總價僅為千萬出頭，房價相比雙北親民許多，因此吸引不少通勤族與有置產需求的民眾入主。

台中市則有西屯區與北屯區入圍前五。陳金萍說明，西屯區以609件成交件數排名第四，該區因開發歷史較久，生活機能完善，加上鄰近台中科學園區，因此吸引不少在中科上班的民眾置產於此。

北屯區隨著巨蛋體育館、漢神洲際購物中心等建設陸續到位，北屯區的生活機能將更加完善，加上捷運綠線、台74線環狀快速公路等讓交通機能更趨便利，讓北屯區房市交易熱絡。

新北市則有5個行政區入圍前十，其中淡水區以638件奪下季軍，陳金萍表示，淡水區除了有捷運紅線連接雙北地區外，還有淡海輕軌加強區內交通網絡。

隨著淡北道路和淡江大橋等設施的逐步到位，未來往返台北市中心將更加方便。且淡水區成交平均總價僅為千萬左右，在低總價優勢下，吸引不少首購族群進場卡位，帶動交易量攀升。

陳金萍亦指出，可以發現前十名榜單中，新北第一圈的板橋區、中和區、新莊區與新店區紛紛入榜，買氣相當暢旺。這些行政區皆人口密集、生活機能完備，且與北市均只有一橋之隔，加上捷運站點密集坐落，讓上述新北第一圈的行政區兼具房價相對實惠，且具有資產保值的雙重效益，促動2024年Q1房市交易表現亮眼。 2024年Q1全台熱門中古屋交易行政區。資料來源／永慶房屋

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