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國建、三井合作 中和指標案 METRO PARK公開

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北指標大案「METRO PARK」公開記者會。記者游智文／攝影
新北指標大案「METRO PARK」公開記者會。記者游智文／攝影

國泰建設與三井不動產集團27日舉行新北指標大案「METRO PARK」公開記者會，個案基地2,501坪，規畫28到52坪，開價每坪82萬-92萬元。

「METRO PARK」位於中和板南路元隆公園旁，近環狀線中原站、橋和站，基地約2,500坪。國泰先前在此推出「META PARK」，基地也近2千坪，「METRO PARK」為二期，兩期開發總面積達5,400坪。

一、二期均以SC結構打造31~32層全棟鋼骨建築，兩塊基地共四座超高樓層建築量體，形塑新北摩天捷運地標。

國泰建設董事長張清櫆表示，「META PARK」與「METRO PARK」由國泰建設和三井不動產集團合作，台日建築雙強魅力不可擋，銷售成績一路暢旺，一期已接近完銷，為滿足錯過的消費者，因此提早推出二期。

負責銷售的海悅廣告表示，大型住宅開發案的規劃與建造，需要集結強大團隊，國泰建設與三井不動產集團做的不僅僅是蓋房子，更多的是為中和地區帶來有別於過往的優質住居體驗，及生活視野新高度。

其中國泰建設對於格局規劃非常講究，向來優先考量住戶生活質感，尤其重視採光通風與空間感，以本案48、52坪為例，就做到三面採光，主、客浴皆開窗。

三井不動產集團則是引進日本建築精神，如邀請日本首屈一指的 NSD 日建設計，為本案打造精緻豐富的公設場域，從規劃到設計，皆提供住戶卓越生活品質。

國泰建設表示，今年逢國泰建設成立60周年，未今年將在北中南各地區推出七案，總銷600億，有望創下歷年新高，其中新北指標大案中和「META PARK」、「METRO PARK」兩期總銷金額合計逾320億元。

未來持續布局精華區土地、慎選合作夥伴與優質廠商，並透過多元開發的方式，與合作夥伴組成策略聯盟，增加複合式開發視野與機會。

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