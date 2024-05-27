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全國近13萬戶公益房東減稅 五年增2倍「這裡」最熱

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
租屋看板示意圖。圖／台灣房屋提供
租屋看板示意圖。圖／台灣房屋提供

房屋出租既能收租還能省稅，台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計近五年房屋稅公益出租人減徵戶數，2022年全台12.6萬戶房屋，因房東成為公益出租人而減徵房屋稅，足足比2018年的4.3萬戶增加近兩倍。

而近五年六都的減徵戶數幾乎都倍數成長，其中以台北市的增幅最可觀，從不到2000戶增至約1.5萬戶，增加近8倍，增幅最少的桃園也成長近9成，減徵戶數最多的則是新北市，2022年逾2.6萬戶房屋享有公益出租減稅優惠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，出租房屋要享房屋稅減徵，房東必須讓租客申請租金補貼，成為公益出租人，由於近年租金水位不斷創新高，租屋族申請租金補貼的情況愈來愈踴躍，近五年來政府規劃的租金補貼戶數，從不到7萬戶增加至50萬戶；加上政府針對公益房東祭出持有稅及綜所稅等稅賦優惠，增加房東響應政策的誘因，現今民眾的報稅觀念也比以往成熟，使得近年出租住宅的減徵戶數明顯增加。

張旭嵐指出，新任內閣團隊，將「百萬租屋家戶」作為居住政策，未來租金補貼的規模可望持續擴大；況且今年七月上路的囤房稅2.0新制，雖將非自住住家稅率上調至2%~4.8%，但針對公益出租人提供比照自住的1.2%低稅率，因此新制實施後，多屋族不排除成為公益房東享受輕稅，所以往後因公益出租而減徵房屋稅的戶數，還有機會持續增加。

全台近13萬戶公益出租人減徵房屋，逾8成位於六都，其中近五年戶數增幅最多的為台北市，增幅高達7.6倍，桃園市則是唯一增幅低於100%的都會。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中表示，台北市的住宅租金為全台最貴，加上住宅供給較其他都會缺乏，催動租金上漲，根據實價登錄統計，去年首都住宅的平均單坪月租金將近1,500元，租一間10坪的套房，月租總額就高達1.5萬左右，因此租屋族申請補貼的情況較其他都會踴躍，使公益出租人減徵戶數的增幅居各都之最。

桃園市則因房價在北部都會區中相對親民，與雙北相比，民眾購屋的難度較低，不少租屋族花幾年存到頭期款後，便「轉租為買」脫離租屋生涯，所以桃園申辦租金補貼的需求相對和緩，公益出租減徵房屋稅的戶數增幅也較緩和。

全國及六都房屋稅公益出租人減徵戶數統計。資料來源／台灣房屋
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