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中興電在手訂單403億元 攻風電工程看好AI電力需求

中央社／ 桃園27日電
中興電副董事長暨總經理郭慧娟。聯合報系資料照/記者朱曼寧攝影
中興電副董事長暨總經理郭慧娟。聯合報系資料照/記者朱曼寧攝影

中興電工執行長兼總經理郭慧娟今天表示，看好AI電力需求，目前在手訂單規模新台幣403億元，中興電擴大布局離岸風力發電大型工程統包（EPC）案，今年已有實績，在綠電和強韌電網汰舊換新計畫，潛在訂單規模約300億元。

中興電上午在桃園龜山林口廠舉行股東會，會中通過配發每股現金股利新台幣3.6元，也通過因應子公司寶盛國際上櫃辦理釋股作業。會後郭慧娟接受媒體短暫採訪。

市場關注若電價不漲，台電是否減少強韌電網計畫資本支出。郭慧娟表示不會，因為人工智慧（AI）應用對電力需求暢旺，供應順暢與品質成為關鍵，強韌電網輸電和綠電建設不會中斷，持續擴大風力發電布局。

展望目前電力事業群業務進展，郭慧娟指出，目前已成交未實銷規模403億元。

在風電和綠電布局，郭慧娟表示，中興電已編制團隊積極與國際風電客戶合作，布局離岸風力發電3-1期電廠大型工程統包（EPC）案，中興電規劃取得3-1工程和設備案部分訂單，訂單規模約新台幣50億元，中興電也布局3-2工程統包案。

此外，中興電在包括儲能、光電案場、台電案場等綠電和強韌電網汰舊換新計畫，潛在訂單規模約300億元，氫能事業預估到2026年會更明朗。

在嘟嘟房停車管理部分，郭慧娟指出，2022年營收22億元，2023年營收28億元，預估今年將顯著成長至30億元。

展望今年營運，郭慧娟表示，今年業績持續看成長，其中重電設備、太陽能、氫能/儲能/微電網等綠能業績，占中興電整體業績比重上看75%，目前重電廠區產能持續滿載。

在iCharging充電服務，郭慧娟表示，中興電從以往乘用車充電服務，拓展到大客車和貨車等重型車，規劃在高速公路休息站建置重型車充電服務。

法人預估，今年中興電在重電事業業績可較2023年成長1.2倍，今年首季重電等綠能占比已達73%，預估今年中興電業績可成長1成至240億元，目標再創新高。

中興電2023年稅後獲利新台幣15.86億元，較2022年下滑35%，仍站上歷年第3高，主要受到去年第2季財報認列法院判決沒入20億餘元影響，2023年每股純益3.25元。中興電股東會今天通過每股配息3.6元，現金配發率達110.7%。

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