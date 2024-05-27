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台灣醣聯與碩準生技簽技轉協議 發展新型醣質抗體藥物

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台灣醣聯（4168）27日宣布，與碩準生技完技術授權協議。醣聯將應用碩準生技的萬能抗體鎖（antibody lock） 技術平台，研發可增加抗體專一性，降低藥物副作用，提升治療效果的新一代抗體藥物。

台灣醣聯總經理楊玫君表示，非常高興與碩準生技建立夥伴關係，後續將整合碩凖生技萬能抗體鎖（antibody lock）技術，結合台灣醣聯的抗體藥物開發平台，研發能夠在腫瘤微環境中選擇性活化，精準毒殺腫瘤細胞，並在循環系統與正常組織中保持安定，進而降低藥物副作用的新一代抗體藥物。

碩準生技董事長呂韻綺表示，很榮幸與台灣醣聯合作，運用碩凖生技萬能抗體鎖技術研發新型抗體藥物，提供病患更安全的治療藥物選擇。

萬能抗體鎖技術是由高雄醫學大學鄭添祿教授團隊發明，由碩準生技獨家技術授權引進。萬能抗體鎖的技術利基是在原抗體藥物上添加抗體鎖，使抗體（pro-antibody）僅在腫瘤區時，被腫瘤蛋白酶專一性活化，可有效解決因抗體藥物與正常組織細胞結合，引發之副作用問題，從而實現對腫瘤的精準治療效果，增加用藥安全性。

這項技術可廣泛應用於單株抗體藥物、抗體藥物複合體、雙功能抗體等領域，且生產流程與一般抗體相同，目前已取得全球18國專利。

台灣醣聯此次與碩準生技合作，研發具有顯著減少藥物對正常組織細胞結合的新型抗體藥物（pro-antibody），將可大幅提升藥物安全性，增加藥物治療劑量並達成優異的腫瘤抑制效果，為癌症患者帶來希望與福祉。

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