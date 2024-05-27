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免繳稅家庭也可買屋 七都45區可選、這兩區不到400萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／591房屋交易網提供
房市示意圖。圖／591房屋交易網提供

五月報稅季來臨，今年未育有子女的雙薪家庭，只要年收在84.6萬元以內即符合免繳稅資格，成為國稅局認定的免繳稅家庭。房價高漲下，這些家庭還能買房嗎？

《591實價登錄》統計指出，以家庭年收84.6萬元計算，月薪約7萬元，若是房貸不超過月薪1/3，免稅家庭每月可負擔的房貸約在2.3萬元內。

以新青安房貸八成、40年、1.775%來計算，七都除北市沒有行政區符合免稅家庭購屋外，其他共有45個行政區中古屋總價符合免稅家庭負擔範圍，新北也有3區，南二都的中西區與鹽埕甚至不到400萬元，堪稱免稅家庭救星。

新北3區為鶯歌、淡水、八里，三行政區去年房價約落在914~939萬元間，屬於雙北碩果僅存房價千萬內的區域。

其中鶯歌近年受惠捷運三鶯線，房市能見度提高，而淡水則有淡江大橋、淡北道路等議題，八里也有麗寶集團複合式開發案與輕軌等建設題材，三區房市未來看俏，雙北免稅家庭不妨把握最後機會進場。

桃竹地區有10個行政區上榜，其中又以桃園大園與新竹北區房價最高，直逼千萬大關，主因在於大園受到青埔高鐵特區交易熱絡，拉抬整體房價。新竹北區緊鄰竹北與東區，在比價效應下帶動該區房價急起直追。

另外，桃竹房價最親民的地區則是觀音與湖口，總價在500~600萬元間，兩區交易多集中在工業區周邊，尤其低總價產品不僅受到自住客青睞，也備受投資客追捧。

台中有11個行政區符合條件，總價約在500~974萬元間，其中總價最高的是太平，太平擁有台74線連結市區，交通便捷，其中新光重劃區更有台中首購天堂之稱，不過現在房價即將突破免稅家庭負擔上限，免稅家庭可將目光轉往房價更親民的海線，包括沙鹿、龍井、清水、梧棲在內的海線四雄都上榜，房價介於500~700萬元間。

南二都的部分，多數行政區房價位於600~800萬元間，其中台南中西區與高雄鹽埕房價甚至在400萬元內，換算下來每月房貸不用萬元，兩行政區由於開發早，區域內交易多以30年以上老屋為主，總價便宜。

此外，全台最適合免稅家庭購屋的縣市就是高雄，共有13個行政區上榜，不過值得注意的是，北高雄受到台積電效應影響，房價連年攀升，其中橋頭、左營去年房價已經來到935萬元，也快超出免稅家庭可承受範圍。

免報稅家庭買房可負擔的行政區 資料來源／591實價登錄
免報稅家庭買房可負擔的行政區 資料來源／591實價登錄

免稅 房價

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