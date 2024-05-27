普瑞博繼南亞、台塑後 將再與台塑生醫合作細胞治療

普瑞博（6847）近年來夾著薄膜科技的成就橫跨化工及生醫領域，除了成功吸引台塑集團南亞、台塑兩公司合作後，近日透過台塑生醫將成立的子公司，將再結合普瑞博的新技術助攻細胞治療市場商機。

普瑞博生技是由中原大學化工系特聘教授張雍與兩位博士生陳彥文、鍾政峯三人於2016年共同創辦，目前身兼中原大學薄膜技術研發中心主任的張雍，曾經參與美國海軍軍艦船殼塗裝材料專案，研發材料讓貝殼和藻類無法附著在船底，並因此成功設計出塗裝在軍艦船殼的雙離子材料。

普瑞博董事長暨總經理陳彥文26日表示，普瑞博生技創立後，先運用「雙離子電性偏差表面塗層技術-ZISC-bias technology」成功發展出全球最快速的減白過濾器，這項產品可供捐血中心在集血時將白血球分離，後來透過塑膠中心的引薦成功吸引南亞的興趣。

南亞為了產業多角化經營，看好普瑞博的減白過濾器可成就南亞跨足全球血袋市場，經過幾年嚴謹評估後，2022年與普瑞博正式簽約，由南亞投資9.5億元擴建年產280萬套的減白過濾血袋生產線，目標明年首季拿到台美兩地許可證，由於普瑞博已找到全球25國的代理商，自明年起這項產品就可正式銷售國際市場。

陳彥文表示，隨著普瑞博與南亞合作的減白過濾器正式商業化量產，明年公司業績有望開始爆發，公司並計劃今年第4季提出申請，目標明年正式掛牌上櫃。

此外，普瑞博更早在2021年7月已獲得台塑企業的挹注資金成為普瑞博大股東，後來台塑並投資數億元在高雄仁武廠改裝生產線，希望結合普瑞博的高分子材料技術，讓台塑相關塑料未來供應至植入式醫材、太陽能板及水塔散熱片領域的百億市場。

到了最近，台塑生醫也將成立子公司，將結合普瑞博的技術，發展專一性細胞分離過濾膜，未來甚至要發展細胞新藥。

陳彥文表示，普瑞博與南亞、台塑、台塑生醫三公司的合作，商業化進展最快的是南亞的減白過濾血袋；市場規模最大的為台塑合作項目，普瑞博的高分子材料技術可讓台塑相關塑料供應至抗沾粘醫材、太陽能板及水塔散熱片領域；若以技術門檻來看，台塑生醫的細胞治療領域無疑將是台灣重要的明日之星。