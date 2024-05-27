全心醫藥B輪募資獲超額認購72.5億 拚免疫新藥二期臨床

全心醫藥（AltruBio）27日宣布，該公司在B輪募資中成功獲得新台幣72.5億（2.25億美元）的超額認購，資金將用於創新免疫檢查點強化劑ALTB-268的臨床開發，將經由治療潰瘍性腸炎（UC）成功的臨床二期試驗做為起步，推動治療眾多免疫和發炎性疾病的更進一步開發。

全心醫藥是一家總部位於舊金山，科研中心設在台北的新藥研發公司，該公司致力研發創新型免疫冶療藥物，利用免疫檢查點強化劑 （Immune Checkpoint Enhancer, ICE）作用來增強人體自然免疫功能，以下調過度活化的免疫系統。

全新醫藥表示，這次公司通過的B輪募資，是由BVF Partners L.P. (BVF) 領投，並吸引其他新的創投公司包括RA Capital Management、Cormorant Asset Management、Soleus Capital、Delos Capital、Circle Investment等加入，加上現有創投公司aMoon Fund、Blackstone Multi-Asset Investing與其他新舊投資者等共同參與。

全新醫藥發展的ALTB-268，目前鎖定其他生物製劑治療無效的UC患者進行臨床2a試驗，預計這項臨床試驗將在2025上半年公佈結果。公司並計劃啟動另一項對已經接受過進階治療、和未曾接受過治療的中度至重度UC患者展開隨機、安慰劑對照的全球性臨床2b試驗，該臨床試驗預計將於2026下半年公布結果。

全心醫藥總裁兼執行長暨台灣子公司董事長周慧泉表示，很榮幸得到在生技界享有盛譽的國際創投公司的支持，他們的參與更加強化了全心醫藥目前的股東陣容。有他們一致的支持，不僅是對全心醫藥在台灣研究成果的再次肯定，也代表了對公司未來發展前景的信心，更是對公司開發免疫和發炎性疾病創新藥物的背書。

周慧泉表示，本輪超額資金的到位，促使全心醫藥ALTB-268開發向前邁進一大步。有助於推進正在進行的生物製劑治療無效的潰瘍性腸炎患者之臨床2a試驗，以及啟動臨床2b試驗，同時也為探索潰瘍性腸炎以外的適應症擴展鋪路。

BVF Partners LP的Managing Director Gorjan Hrustanovic表示，許多自體免疫疾病（包括中度至重度潰瘍性腸炎）中，治療選擇仍然有限，迫切需要創新療法，很高興能夠支持全心醫藥從 UC開始致力開發多種自體免疫適應症的創新藥物。

RA Capital Management的Partner Jake Simson也表示，投資全心醫藥代表著加速發展免疫和發炎性疾病冶療的機會，是一個振奮人心的契機。目前免疫和發炎性疾病領域受到越來越多的關注和大量資金的投入，突顯了現今醫療未能解決的需求。我們與全心醫藥共同的願景是致力於推進創新藥物的發展，呈現徹底改善患者醫療的潛力，以便在免疫和發炎性疾病領域產生深遠影響。

BVF Partners成立於1993年，總部位於舊金山灣區，是公認的生技領域中最資深、最成功且著名的機構創投公司之一。RA Capital Management 專注於投資生技領域的創新公司，並以在生技領域的專業知識和戰略洞察力為投資決策提供有價值的信息和指導而聞名，是生技領域中最具影響力的投資公司之一。

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