創業之星選秀 ／郭大經：創新創業 三個注意

經濟日報主辦「創業之星選秀大賽」現正熱烈報名中，談到如何在激烈的賽事中脫穎而出，多年來擔任「創業之星選秀大賽」評審的開發金控（2883）旗下開發創新基金總經理郭大經建議，參賽者必須留意目標市場夠大、解決方案具創新與差異化，並找出可營利的商業模式。

郭大經認為，新創團隊可藉由報名參加「創業之星選秀大賽」，增廣視野並透過專家的角度來審視事業，找到志同道合的夥伴，提高知名度，而善於運用資源、廣結善緣，正是新創團隊提高成功機率的關鍵。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，今年由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

郭大經指出，新創團隊報名參加「創業之星選秀大賽」，想要脫穎而出建議留意三點，首先是創業內容可以解決一個足夠大的真正的問題，意即要判斷鎖定的目標潛在市場要夠大，或是為「高度成長」的產業。

其次是用創新的方法解決，提出的解決方案必須可以橫向擴充廣度，提供相應的產品、服務，甚至有跨境的可能性，並且兼具差異化，才能超越競爭者。

最後是要能縱向深鑿深度，不僅有可持續的商業模式，且要用技術來提升現有商業模式，以確保未來能賺錢且為持續地賺錢。

郭大經指出，新創企業要成功，資源、人才、知識、國際鏈結皆為成功關鍵，報名參加「創業之星選秀大賽」的創業夥伴，便能藉此機會增廣視野，透過專家、創投的角度來審視自己的事業，分析事業痛點的同時，也能獲得可能的解決方法，並找到志同道合的夥伴，並於參賽過程中連結業界不同資源、人脈，提高知名度。

他並建議新創企業要有願景也要務實，不同新創遇到的問題都不一樣，必須懂得善於運用資源，廣結善緣，為自己事業找到支援、建議、方向、資訊等助力，從而找出最佳夥伴，來降低營運過程中可能發生的風險。

本屆賽事即日起至5月31日（五）23:59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網或掃描QR Code。

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