陸電動車出口大潮 引發海運價漲勢

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

繼紅海危機後，因全球多個國家將對中國大陸新能源車加徵關稅，貨攬業者傳出，中南美貨主為避開高額關稅，近期爆出大陸百萬電動車出口大潮，而全球多方搶櫃情況傾軋下，致運價看到上升螺旋效應。

貨攬業者指出，目前遠東到中南美洲的每個空櫃的搶櫃成本跟去年同期比翻了好幾倍，擴大出口的大陸車企包括比亞迪、奇瑞、長城、吉利等指標車廠，其運輸目的地以墨西哥、巴西為大宗。業內人士警告，貨櫃海運價短線可能再戰新高峰。

據悉，上半年至少百萬輛電動車搶櫃大軍從大陸出口到中南美洲，將吃掉亞洲第一大航商中遠海運的多數運力。因為北美、歐洲加上中南美互相搶櫃的情況，全球各地對貨櫃輪的運力需求出現「傾軋效應」，貨攬業者預期，8月前搶櫃問題持續發酵，不可避免會牽動運價持續向上。

根據外電訊息，國際物流供應商已警告託運人缺櫃問題。Orient Star集團通知客戶，由於長期壅塞、空班航行、南美執行關稅致使需求增加等因素，航商正遭遇嚴重的設備短缺，導致大量貨物延誤，市場上的艙位也可能會更加緊俏。

關稅 電動車

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