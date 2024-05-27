提前備貨年底採購需求…遠東北歐線海運價 又飆了

隨著世界各地的企業今年準備提前備貨年底採購旺季所需的產品，以免受到紅海航線可能遭到攻擊干擾，海運旺季已提前來到，國際航運費率也一飛沖天，每只40呎貨櫃運費已衝破4,000美元，為2022年9月來首見，航運市場最具影響力的遠東─北歐航線40呎貨櫃運價上周也漲至4,343美元，約是去年同期的三倍。

Drewry上周公布的世界貨櫃指數資料顯示，截至23日止當周，每只40呎貨櫃運價周比跳漲16%到4,072美元，為2022年9月來首度漲破4,000美元，上海─洛杉磯航線運價周比上漲18%到5,277美元，為連續第三周出現二位數百分比漲幅，也是2022年9月來最高。

另據Xeneta航運指數（XSI）顯示，遠東─北歐航線40呎貨櫃運價上周也漲至4,343美元。貨櫃運價在春天淡季時勁升極不尋常，因為運費常在每年夏末及秋季達到頂峰，當時零售業者開始進口11月「黑色星期五」及耶誕旺季所需貨品。

大型攬貨商德迅集團（Kuehne+Nagel）海運物流主管艾德維爾表示，「今年旺季已經提前到來」。他說，德迅集團的客戶已經提前到4月，就預訂年底旺季貨品的艙位，其他一些零售商也提前購運戶外傢俱及燒烤用具的夏季熱銷產品。

業界人士表示，多項原因使運費衝高，但最主要還是與紅海貨輪遭到攻擊有關。攻擊行動迫亞─歐航線貨櫃輪必須繞道南非好望角，使全球航運艙位及貨櫃供給量都受到壓縮。美軍26日表示，葉門叛軍青年運動組織（Houthi）25日向紅海發射兩枚飛彈，但商業船隻沒有傷亡或損害報告。

此外，一些零售商原先預期今年消費需求將相當疲軟，因而削減庫存，但現在消費需求沒有原本預期那樣差，迫使業者支付更高的運費，以爭取有限的艙位。

德迅首席分析師桑德指出，一些業者表示已決定「如果他們現在可以安排，將會立即購運耶誕貨品，因為等到傳統旺季來臨時，艙位將不足」，「這是業者對紅海攻擊事件的直接反應。沒有人確定攻擊何時才會結束」。