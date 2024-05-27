傳產五龍頭生醫布局跨步 下半年將掀千億元投資熱潮

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

傳產五大龍頭集團近期在生醫布局相繼跨大步，包括台塑（1301）、統一（1216）、永豐餘（1907）、大亞（1609）、允強（2034）等，近年爭相在生醫布局、今年起陸續傳出捷報，牽動下半年千億規模的生醫投資熱潮。

台塑集團台塑、南亞與台塑生醫三公司先後與普瑞博生技合作血袋、高分子材料醫材及細胞治療；統一集團投資美力齡的阿茲海默新藥，近期將啟動一期臨床；其餘包括永豐餘集團、大亞集團及允強鋼鐵等在高階生醫技術發展上也有突破進展。

傳產集團生醫布局進展
傳產集團生醫布局進展

台塑集團看中普瑞博開發的「白血球減除過濾器」，先由台塑企業2021年7月挹注資金成為普瑞博大股東，後來台塑並投資數億元在高雄仁武廠改裝生產線，希望結合普瑞博的高分子材料技術，讓台塑相關塑料未來供應至植入式醫材、太陽能板及水塔散熱片領域的百億元市場。

南亞更自2022年起與普瑞博合作，由南亞投資9.5億元擴建減白過濾血袋生產設備，將結合這項產品搶攻全球捐血中心及醫院血袋市場；到了最近，台塑生醫也將成立子公司，將結合普瑞博的技術，發展專一性細胞分離過濾膜，未來甚至要發展細胞新藥。

統一集團轉投資美力齡生醫，近年來積極發展阿茲海默症（Alzheimer's disease,AD）新藥TML-6，這項全球公認最難開發的新藥項目，近日已被美國食品藥物管理局（FDA）核准執行一期人體臨床試驗，將自7月起在美國洛杉磯Parexel醫院收案，目標今年底收案完成。

美力齡生醫TML-6原本是統一集團早期投資的肝病新藥項目，後經前疾管局局長蘇益仁發崛在AD領域的價值，目前正由蘇益仁領軍開發。

蘇益仁表示，看好TML-6未來在AD市場的爆發性潛力，美力齡近期已完成4.1億元增資，可供這項新藥完成二期臨床試驗。

造紙龍頭永豐餘集團轉投資的太景*-KY日前也宣布，大陸合作夥伴健康元藥業集團執行的流感抗病毒新藥TG-1000，三期臨床試驗已經解盲成功，將在今年下半年提出大陸新藥查驗登記申請，目標明年在大陸上市。

此外，允強鋼鐵轉投資共信-KY，其肺癌新藥PTS302已進入大陸市場，今年合作醫院將達180家，共信將在6月18日以142元掛牌上櫃。

大亞集團過去投資保瑞獲利大豐收後，近年也投資免疫功坊公司，免疫功坊開發超長效型GLP-1（腸泌素）TE-8105，將搶攻全球減肥藥物市場。


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