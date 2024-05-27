點子農場／三視角解析稻盛和夫經營哲學

出版社邀我為稻盛和夫的新書寫序，上網一查，發現他出版的中文書有近300本。甚至在他2022年過世之後，每個月仍有相關著作在台灣出版。

稻盛和夫在日本被譽為「經營之聖」，創辦了京瓷、日本電信公司第二電電（KDDI），又救了瀕臨破產的日本航空，在不到一年時間裡讓日航起死回生。

他的思想核心是「利他、敬天、愛人」，從這六個字發展出獨特的哲學和實學，對商業世界的影響深刻而長遠。

每次讀稻盛和夫，總會想起多年前和一位企業家朋友的對話。他曾經在政商舞台呼風喚雨，我們無所不談。這一天，我們有了以下蘇格拉底式的對話：

「企業要先把生意做好，賺到錢才能做公益」他說。

「那如果企業為了賺錢而犧牲公益，再把賺到的錢拿一部分用來做公益，那不是對社會的傷害更大？」我反問他。

過去半世紀以來，台灣有太多這樣的故事。富可敵國的企業破壞環境又摧毀人文，這些損失再多錢都無法彌補。

我也好奇稻盛和夫會如何思考與回應以上的問題。我相信他一定和我一樣，認為公益也會是好生意。

如果一家公司讓社會大眾的人生更好，社會大眾也一定會更加支持這家公司。

相反的，只在乎生意而不在乎公益的企業，終究會被時代和市場淘汰。這也是為什麼這幾年來，全球熱烈倡議SDGs（社會永續指標）和ESG（環境社會治理），政府和大眾全力支持關心社會的企業。

稻盛哲學的根本，其實就是一直在問：「做為人，何謂正確？」如同孔子說：「吾道一以貫之」，人世間所有的道理就是一個「仁」字。那是王陽明所說的：「致良知」、是康德主張的人的絕對道德和理性。

問題是，如果稻盛先生一生對這世界所耳提面命的，是身為人早就知道的，那為什麼這世界會有愈來愈多人追隨他的思想？

「恐怕沒有人百分之百地實踐了這些道德觀吧？」稻盛和夫在生前說。這應該也是為什麼，這世界會不斷的閱讀和思考稻盛哲學。

以下這幾本書從不同的視角來書寫稻盛和夫的思想：

《百術不如一誠》：這本書覆蓋了稻盛哲學的13觀，包括人生觀、工作觀、經營觀、幸福觀、教育觀、善惡觀、國際觀、政治觀、科學觀、生命觀、心性觀、宇宙觀乃至婚戀觀。

《稻盛和夫經營12條》：書中整理稻盛和夫的經營理念和原則，簡化成12條簡明的經營要義，並輔以他過去的演講精華，直接為管理者最常遇到的複雜問題，提出一針見血的解答。稻盛和夫認為，「若不懂會計，就不懂經營」更無法成為卓越的經營者，在本書中他透過「會計」精實管理，重新精煉與整理自己的管理思維。

《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》：作者曾經是稻盛和夫的貼身祕書，以15個小故事來介紹稻盛的思想與行跡。作者曾經在一場會議圓滿結束後，得到稻盛的稱讚；然而，旁人卻警告他：「要是被稻盛董事長稱讚，你可就要當心了」，因為下一次的要求會更高。稻盛可以持續成功，不是沒有原因的。

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