經濟選書／掌握節奏 向矽谷學敏捷創新

我們可以從獅子身上學到很多東西，尤其是節奏。當獅群出外獵食時，母獅知道如何變換節奏。一開始時很有耐心，長時間盯著獵物。同樣，敏捷、創新的公司不會匆忙推出產品，而是會先花些時間發掘客戶可能需要什麼，思考能否變現這些可能性——然後飛撲上去。

節奏突然改變。當母獅從埋伏的地點現身，跳出來追逐獵物時，必須快狠準，沒有時間可以浪費。牠們加速衝向目標，齊心協力不讓獵物有任何逃脫的機會。

如果在追捕過程稍有鬆懈，追捕行動就會失敗；同理，如果領導人沒有掌握節奏，組織的螺絲就會鬆脫。組織運轉的節奏必須由最高層確立，然後往下遞延。

狩獵包括兩個截然不同的環節和兩種速度，其中跟蹤所花的時間最長：獅子不動聲色靠近獵物，通常目標是一大群動物，所以獅子會決定哪個位置最有利，以及鎖定哪些目標。

牠們計畫、謀略、敲定策略，然後行動。牠們有驚人的爆發力，以高達50英里（80公里）的時速無情地撲向獵物！追捕的過程中，牠們的決定與判斷必須快如閃電，直到追上獵物才能停下來喘口氣。

因此，節奏不僅關乎行動，也關乎決策。這是掌控節奏的第一原則。貝佐斯在區分第一類決策和第二類決策時，也概述了類似的商業決策。

第一類決策對應的是貝佐斯所說的「單向門」（one-way doors）。它們是影響力大且難以逆轉的決定，所以需要大量數據和深思熟慮，因為牽涉的利害關係與風險都大。在這種情況下，你持續進攻，但行動非常謹慎，事前會深思熟慮。

反觀第二類決策的可逆性很高，重要性也較低。有經驗的人可以利用有限的資訊，迅速做出第二類決定。獅群中可讓任何一隻母獅子率先捉到獵物，但首先得由領頭的獅子決定接近哪隻獵物。

確定目標是重大承諾，代表願意承擔責任與風險——如果獵物速度太快、體型太大或位置不易靠近，獅群就再也沒有第二次機會。

獵物脫逃，獅群就會挨餓。當獅子全速撲向獵物時，分析工作已經完成，這時速度是關鍵，獅子依賴本能和直覺反應追捕獵物。

這兩類決策可能是用以區分組織放緩或加速行動之別。第二類決策若失誤，可能只是路上磕碰了一下，但該快速下決定時，卻花時間再三斟酌思考，則會造成災難性後果。

第一類決策的情況恰恰相反，這類決策必須深思熟慮——但即使是第一類決策，也不能久拖不決；到了一定的時間，組織還是得採取行動。在一個不敢挑戰極限的組織中，冷凍或擱置有經驗有技術的員工，只會導致組織停滯不前。

（摘自《向矽谷學敏捷創新》，商業周刊出版）

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