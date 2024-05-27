智慧經營／第一化成董事長胡湘麒減法經營 創造效益

第一化成（IKKA）（2250）九年前為能率集團併購後，從小規模獲利持續成長，如今成為集團甚至是台灣許多汽車零組件前進大陸汽車供應鏈的跳板。董事長胡湘麒說，第一化成採取的減法經營策略，他主導營運多年，人員只有減少，沒有增聘新員工，能率原本只派一人赴日，近期再多一位稽核人員，卻可以創造相當好的效益，是一個相當好的投資案。

新廠落成 擴充產能

第一化成汽車事業的主要客戶為日本住友電裝、AISIN等日系一階供應廠，終端銷售產品包括EPB（Electrical Park Brake） 電子剎車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件；衛浴家電主要終端客戶為TOTO，主要產品為智能免治馬桶自動開關模組零組件及模組等；電動工具機主要客戶則是德國大廠BOSCH。

近期第一化成名古屋新工廠落成，全力擴充產能並打造新能源車研發中心。IKKA在新廠落成啟用之後，供應愛信集團的電子手剎車（EPB）零件，可望在下半年量產挹注約2億日圓營收，未來二到三年後，年營收規模可增至15億日圓。

胡湘麒認為，要進入日本汽車供應鏈並不容易，透過併購第一化成，有效取得門票，如今日本豐田、本田、日產、馬自達等都是第一化成的重要客戶。

此外，像第一化成這樣的日本老牌公司，人才與技術條件都相當好，如今第一化成的二把手（技術長）在併購之前只是科長的頭銜，能率主導第一化成之後，釋放更大的發展空間，公司的獲利能快速成長，來自這些技術人才相當大幫助。

財務改善 體質提升

日本中型企業普遍都有資本額小、負債比高的問題，並不容易在日本的資本市場發展。透過能集團的併購、強化，來台掛牌，可以有更好的發展。

胡湘麒說，當年併購第一化成時，這家公司雖然一直維持獲利，但獲利金額不大，甚至如今第一化成主要獲利來源的項目要投資2億餘日圓，以當時第一化成的財務狀況可能還要審慎評估，但因為能率集團投資，可以當下馬上決定，掌握到新的商機，也成為第一化成之後獲利成長的重要來源。

因為財務改善，體質提升，第一化成的新投資也更積極，名古屋新廠就是這樣的產物。

隨著電動車世代的來臨，5G及AI等車載系統發展日新月異，新車開發速度配合新的科技需求愈來愈快，因此為了貼近客戶需求，加快新車開發速度，在客戶協助下，新工廠有助於下游車廠可以隨時就近討論新車用零件之開發，以加速開發進程，也有利於拉近第一化成與下游客戶的緊密度。

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