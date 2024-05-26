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中壢A21重畫區這裡5年漲快6成 未來房價上看4字頭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢A21站重畫區鄰近中壢舊城區，未來重畫完成後，房仲業看好房價上看「5字頭」。圖／市府地政局提供
中壢A21站重畫區鄰近中壢舊城區，未來重畫完成後，房仲業看好房價上看「5字頭」。圖／市府地政局提供

桃園市中壢A21重畫區全面整地施工，因鄰近老城區及SOGO商圈，先天的生活機能優於其他新興重畫區，周邊房價水漲船高，中壢地區房仲介業者今天表示，A21重畫區未完工，該區塊新推建案量很少，成交價卻已站上4字頭，加上重畫區未來擁有雙交流道，預料將更具吸引雙北客層購屋置產誘因，重畫區完成後未來房價發展潛力看好。

中壢A21重畫區以機捷A21環北站中心，位於新生路、南園二路、中豐北路及環北路、民權路，面積約50.5公頃，預計明年2月完工，也是最靠近中壢舊城區的最大重畫區，周邊國1中豐北路交流道及聯外道路系統正在施工或規畫，可銜接中壢交流道，未來交通便利，又鄰近海華SOGO、中壢觀光夜市商圈，房市行情備受建商、房仲業期待。

儘管多數房市業者看好A21重畫區上漲，也有不具名房仲業者認為，房市業者看房價，向來都是看好，避免影響行情，固然A21重畫區利多，但是現實是中豐北路交流道施工會影響當地交通，未來通車勢必帶來車流量塞車，尤其鄰近中壢殯儀館區，今後聯外道路拓寬的交通黑暗期至來，行情未必一片樂觀，購屋或投資仍須謹慎。

住商不動產企研室統計，根據房屋交易實價登錄，中壢A21重畫區周邊房屋成交價比較，2019年成交價每坪19.3萬元，今年至今成交價已上漲至每坪30.2萬元，5年來平均漲幅高達五成六，上漲驚人。

住商不動產中壢捷運環北加盟店東黃文達說，中壢A21重畫區靠近舊城區，完整的公設和公園綠地為都市發展加分，開發會帶動在地居住品質，加上緊鄰中壢殯儀館的興南國中也遷校至重畫區，帶動房價往上走，目前新建案少，一個新建案開價每坪43萬元以上，5年內的新成屋房價也開出每坪33至35萬元，逾20年中古屋也在2字頭，未來重畫區完工、機捷到A23中壢車站通車，房價行情看好。

台灣房屋桃園環北捷運直營店長李楷祥表示，A21重畫區鄰近舊市區，目前建案少，僅有2處新建案，開價45萬以上、成交價也在42、43萬元，又5年內新成屋行情每坪約37至38萬元，10多年中古也站上3字頭，加上國1中豐北路交流道可能2026年通車，及中壢交流道，擁有雙交流道及機捷交通便利，將吸引雙北客層，因為4 房成本高，建商新建案主推2、3房型為主，未來重畫區完成，新建案基本行情站上4字頭以上。

有巢氏房屋桃園青埔領航加盟店長許瀚文認為，A21重畫區完成後「未來房價每坪45萬元以上」，該重畫還在施工，尚未配地，新建案少，周邊的南園二路新建案開價每坪45萬元，靠近海華SOGO的新成屋也站上4 字頭，該區10年多的中古屋行情每坪30多萬元，靠近中壢觀光夜市中古屋也站上3字頭，隨著重畫區完工，未來房市行情看好。

中壢A21站重畫區鄰近中壢舊城區，未來完工後，房仲業看好房價上看「5字頭」。記者曾增勳／攝影
中壢A21站重畫區鄰近中壢舊城區，未來完工後，房仲業看好房價上看「5字頭」。記者曾增勳／攝影

建案 房價 桃園

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