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凱基證券多元行動響應永續 結合公益走出減碳生活

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
凱基證券董事長許道義。記者曾學仁／攝影
凱基證券董事長許道義。記者曾學仁／攝影

凱基證券以永續發展為使命，在企業文化中融入公司治理、環境及社會理念，以多元行動支持各面向永續議題。凱基證券視ESG為重要承諾，去年設立永續委員會將氣候變遷因應措施納入公司政策和規劃，並於今年「淨零城市展」綠色金融主題區參展，以綠色金融、永續治理及數位創新為主軸，傳達落實淨零轉型成果，包含永續發展債券承銷總金額成長125%、主辦股權籌資綠色案件總金額成長24%等成就；此外，更推動深入閱讀公司治理、法令遵循相關書籍，全面提升主管對公司治理的專業能力，建立重視永續發展的企業文化。

在推動「與環境共生」方面，凱基證券連續三年主動發起淨灘活動，去年共計舉辦44場次、902人次同仁參與，兩項成果再次創下國內金融業第一；今年更舉辦「助小農下田去-新竹那羅部落金盞花採收」、「棲地保育-石門阿里磅生態農場濕地保護」等志工活動，以行動支持地方創生；並響應開發金控CDF walker健走競賽活動，鼓勵同仁健走實踐永續低碳生活，為期一個月的活動，凱基證券員工健走總步數達 2.6 億步，約 19 萬公里，相當於台灣環島 192 圈，累計減碳 3.8 萬公斤。

為落實「與弱勢共好」目標，凱基證券持續與喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、愛盲基金會、有聲書協會及惠光導盲犬教育基金會等公益團體合作，規劃多元志工活動鼓勵同仁積極參與，今年更舉辦多場線上講座，邀請公益團體講師分享志工活動意義並串聯永續教育，除了深化投入公益活動的影響力，亦帶動社會良善互助的正向能量。

凱基證券近年推動ESG的卓越表現，已寫下連續兩年獲財訊財富管理大獎「最佳公益推動獎」肯定的新記錄、同時榮獲今周刊財富管理評鑑「最佳永續發展獎」及綠色餐飲指南「企業綠食先行獎」等殊榮，持續以多元行動落實永續金融，期能建構ESG良性循環，履行企業社會責任。

健走 凱基證

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