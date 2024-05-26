為何房市爆熱？賴正鎰曝關鍵原因：會延續到明年

鄉林建設（5531）董事長賴正鎰表示，這波預售買氣大好，主要是消費者預期物價上漲加上碳費帶動，房價會繼續走升，因此紛紛出手買房，他預料這種現象不只會持續到下半年，也會延續到明年。

鄉林建設25日在台北市吉林路都更案「鄉林中山賦」，推出「鄉林台北食穗季」活動，賴正鎰表示，在通膨預期、碳費調漲預告下，房地產業今年都銷售得不錯，鄉林中山賦第2季來客量較第1季增加一倍，成交量也多一倍。

他表示，碳費尚未實施，但水泥、鋼筋、玻璃都已預告調漲，營建業首當其衝，估計未來成本會增加10%以上，雖然建商未必全數轉嫁由民眾負擔，但這一波物價上漲明顯，外界普遍預期房價會持續上漲。

在此情況下，有購屋自住、置產需求的民眾，近數月來積極看屋，今年市場整體來客比去年下半年大幅上升。這股買氣不只會延續到下半年，明年也會持續，至於未來房價則需視碳費徵收、原物料漲幅而定。

賴正鎰表示，除了房市買氣熱絡，鄉林目前在中山區10件都更案，在鄉林中山賦開賣、403花蓮地震，以及通膨效應交互影響下，也出現談了很多年的案子，近來同意戶迅速增加情況，甚至1天多達30戶簽約同意都更。

鄉林表示，「鄉林中山賦」位於吉林路與農安街口，是鄉林建設歷經20年整合推出的台北市第一個都更案，個案規劃兩棟地上15層大樓住宅，主力為2、3房，可分回38戶住宅與一戶店面，分回總銷約30億元，預計下月正式開工。

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