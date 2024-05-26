快訊

民眾黨兩個太陽之爭再起？ 黃國昌主導519、國會聲量飆

中俄聯合聲明藏圖們江經濟戰略價值為何日本頭大了？

吃不完的飯隔日再吃？專家提醒加熱剩飯當心3原因易滋生病菌

為何房市爆熱？賴正鎰曝關鍵原因：會延續到明年

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
賴正鎰。 記者游智文／攝影
賴正鎰。 記者游智文／攝影

鄉林建設（5531）董事長賴正鎰表示，這波預售買氣大好，主要是消費者預期物價上漲加上碳費帶動，房價會繼續走升，因此紛紛出手買房，他預料這種現象不只會持續到下半年，也會延續到明年。

鄉林建設25日在台北市吉林路都更案「鄉林中山賦」，推出「鄉林台北食穗季」活動，賴正鎰表示，在通膨預期、碳費調漲預告下，房地產業今年都銷售得不錯，鄉林中山賦第2季來客量較第1季增加一倍，成交量也多一倍。

他表示，碳費尚未實施，但水泥、鋼筋、玻璃都已預告調漲，營建業首當其衝，估計未來成本會增加10%以上，雖然建商未必全數轉嫁由民眾負擔，但這一波物價上漲明顯，外界普遍預期房價會持續上漲。

在此情況下，有購屋自住、置產需求的民眾，近數月來積極看屋，今年市場整體來客比去年下半年大幅上升。這股買氣不只會延續到下半年，明年也會持續，至於未來房價則需視碳費徵收、原物料漲幅而定。

賴正鎰表示，除了房市買氣熱絡，鄉林目前在中山區10件都更案，在鄉林中山賦開賣、403花蓮地震，以及通膨效應交互影響下，也出現談了很多年的案子，近來同意戶迅速增加情況，甚至1天多達30戶簽約同意都更。

鄉林表示，「鄉林中山賦」位於吉林路與農安街口，是鄉林建設歷經20年整合推出的台北市第一個都更案，個案規劃兩棟地上15層大樓住宅，主力為2、3房，可分回38戶住宅與一戶店面，分回總銷約30億元，預計下月正式開工。

買氣 都更 鄉林

延伸閱讀

板橋都更448戶社宅僅回饋17戶 民代呼籲都更應為民眾謀福利

CNN：Fed會議紀錄嚇壞了華爾街

影／出席第五屆中山政經塾開幕式 朱立倫批民進黨反覆

00929存股40年後通膨月領剩2萬8！想安心退休要千張...專家指1事必須做到

相關新聞

隱形冠軍／康博醫創闢藍海打世界盃 微生物醫檢快狠準

2024年5月1日，衛福部正式核准次世代基因定序（NGS）檢測納入健保，一時之間，台灣的精準檢測醫療成為當紅炸子雞。有別...

柯勝峯拚全球版圖 光陽搶攻東南亞灘頭堡、插旗瑞典

光陽柯勝峯專訪3／光陽工業董事長柯勝峯雄心壯志要將光陽打造成全球一線品牌，海外布局重心除了泰國、印尼和日本，在歐洲拓點計畫則鎖定瑞典；對於未來是否規劃公開發行或上市，柯勝峯也難得吐露心聲。

為何房市爆熱？賴正鎰曝關鍵原因：會延續到明年

鄉林建設（5531）董事長賴正鎰表示，這波預售買氣大好，主要是消費者預期物價上漲加上碳費帶動，房價會繼續走升，因此紛紛出...

柯勝峯從基層創業到接班 要讓光陽成全球一線品牌

光陽柯勝峯專訪1／1964年開業的光陽（KYMCO）工業，今年6月將迎接60週年，董事長柯勝峯重回光陽接班邁入第10年，他接受中央社團隊專訪時，侃侃而談個人接班前後的心路歷程，也揭櫫光陽集團未來10年發展策略藍圖。

產業追蹤／工研院強化淨零 二路並進

台灣接軌國際邁向2050淨零排放，產業轉型刻不容緩，需要更有系統性、全面性的淨零策略。工研院日前舉辦第三屆ITRI NE...

產業追蹤／台灣布局新能源 三個機會

依據國際IEA報告，既有氫應用包含鋼鐵、化學產業及石油煉製，但是在氫氣導入新應用後，2030年整體低碳氫生產將不足1億噸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。