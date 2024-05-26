柯勝峯拚全球版圖 光陽搶攻東南亞灘頭堡、插旗瑞典

光陽工業董事長柯勝峯雄心壯志要將光陽打造成全球一線品牌，海外布局重心除了泰國、印尼和日本，在歐洲拓點計畫則鎖定瑞典；對於未來是否規劃公開發行或上市，柯勝峯也難得吐露心聲。

從傳統機車領域發跡茁壯，光陽掌握全球減碳潮流，在接近花甲之年尋求轉型，跨大步邁向電動機車和充換電能源補充系統發展；市場也從台灣和中國大陸等地，逐步將觸角向延伸至泰國、印尼和日本。

柯勝峯不諱言，東南亞是光陽布局全球的重要灘頭堡，尤其在泰國與當地國家石油集團（PTT）合作建立生態系，是光陽電動機車和充換電系統布局全世界的關鍵一步，攸關光陽未來10年在全球電動機車市場的品牌排名。

他透露，未來5年，光陽海外布局重心持續鎖定東南亞市場，今年在泰國可看到光陽KYMCO品牌電動機車，使用Ionex充換電平台的應用場景。

在印尼市場，光陽持續與線上叫車服務業者Grab合作，逾千輛KYMCO電動機車和幾十座Ionex換電系統，已在印尼落地生根，光陽未來規劃攜手Grab布局電動機車充換電系統，鎖定物流業應用。

在東北亞的日本，光陽已在京都產業大學設立換電站試點，柯勝峯透露，未來在日本會朝向院校內試點的應用模式持續擴點。

柯勝峯在專訪中也首次透露光陽在歐洲市場的布局進展，他表示，光陽已在瑞典兩座城市試點，之後會擴展到其他地區。

觀察歐洲電動機車市況，柯勝峯坦言，當地一般民眾需求誘因仍不高，可期待商用型電動機車發展，光陽在歐洲先鎖定售後服務和物流業者等B2B應用。

他分析，歐洲物流業者肩負環境、社會與公司治理（ESG）的責任，因此對商用電動機車需求較明顯；不過，要在歐洲布建充換電系統，仍受限當地政府法規或歷史建築規定等限制，充換電系統進展速度較慢，這也間接影響民眾接受電動機車的意願。

至於中國大陸和印度市場，柯勝峯指出，中國大陸市場競爭激烈，目前光陽並沒有進一步規劃；在印度市場，光陽等待成熟契機。

由於各國推動電動機車的相關法規內容與進度並不一致，為了因地制宜，柯勝峯表示，光陽未來在全球推廣品牌電動機車和充換電系統，「不會單打獨鬥」，能否在地扎根，「要了解當地政策和需求」，光陽一定會與在地夥伴結盟合作。

談到光陽公開發行或上市進展，柯勝峯笑說，「持續評估可能性」，不排除分拆電動機車部門成為獨立公司公開發行或上市；但他也直言，目前沒有具體時間點，一切都在評估中，可確定的是「光陽本身不會上市」。

展望未來營運目標，柯勝峯希望光陽每年穩定成長，今年持續朝向「油電雙料冠軍」目標邁進，未來營收和獲利期盼年成長兩位數百分比；他也期許到2030年，光陽電動機車在台灣市場出貨量，可占光陽整體機車出貨比重50%。

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