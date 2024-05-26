創業之星選秀 報名要快／陶韻智：抓住 AI 風口 掌握新機會

經濟日報主辦「創業之星選秀大賽」現正熱烈報名中，談到如何在激烈的賽事中脫穎而出，多年來擔任「創業之星選秀大賽」評審的口袋證券董事長、台大D-School兼任教授陶韻智建議，創業團隊端出「實績」是關鍵，主題可鎖定「AI」這個新風口，從吃喝玩樂及工作等不變的需求出發，掌握新機會。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，今年由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

陶韻智指出，近年創業團隊很多，要能在激烈的賽事中脫穎而出，「實績」很重要，不管是用戶數或金額，都可以代表創業題目不是空談。

他說，經濟日報「創業之星選秀大賽」分為社會組及學生組，社會組創業題目如果兼顧熱門、新穎、又有實績的數字佐證，簡直就是最完美的題目；而學生組構想之外，參與各種驗證方法也會帶來一些數字上的成果。

陶韻智認為，透過創業團隊分享實績的過程，除了累積用戶數字或營收，跨區域的客戶實際訂閱、採購或回饋意見也很重要，代表成功實績背後有更多的嘗試，可推敲出創業團隊產品有較好成熟度。

陶韻智指出，經濟日報「創業之星選秀大賽」給創業團隊最大的幫助，除了獲獎的榮耀之外，「媒體曝光」更是關鍵。一個創新服務或產業要被知道及信任，進而被用戶使用並埋單並不容易，更要吸引夥伴、投資人及員工加入，這時「曝光」更不單是曝光，而是透過可靠可信任的媒體及其廣大的受眾，吸引下一個階段的用戶，壯大規模。

陶韻智認為，AI趨勢是新的典範轉移大機會，相較於網路及行動應用已相對成熟及飽和，AI是新的風口，鼓勵新創團隊以AI為主題，掌握這個目前還沒這麼擁擠，但未來五到十年有巨大成長空間的新機會。

本屆賽事即日起至5月31日（五）23:59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網或掃描QR Code。

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