隱形冠軍／中華開發看康博醫創優勢：病患存活率大提升

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中華開發資本旗下生醫貳創投基金於2022年投資康博醫創，主要投資理由包括跨國團隊及股東具有豐富產業經驗、強大產品開發能力、運用高度優勢專利技術鎖定長期未被滿足之急症病患病原檢測需求、可大幅提升病患存活率，對傳染病預防及精準藥物開發與治療具重大貢獻。

現行傳染病診斷及治療方式主要由醫師依症狀施用經驗性抗生素，同步以血液培養法檢測病原，需耗時三至八天且檢出率低，導致約三成急症病患無法及時正確診治，嚴重者可能引發敗血症、菌血症、休克或器官衰竭而死亡。

新冠疫情後發現仍有眾多未知病原且不斷變異，傳統血液培養法已遠遠無法滿足醫療診斷需求，促使檢測方法轉向可自動化之PCR及高通量基因定序等，不過，受限於樣本處理流程及定序速度，最快仍需耗時二至三天。

康博醫創為滿足急重症病患救命需求，採用策略股東普瑞博公司雙離子材料開發自有專利樣本前處理過濾膜（Devin），可將佔樣本量逾八成之人類細胞濾除，留下高純度之富集病原微生物，結合其多年與大股東康健基因合作發展之基因定序技術，可於Illumina、Thermo Fisher、Nanopore及新開發之主流高通量基因定序平台加速病原鑑定，大幅降低八成的檢測時間及定序成本，最快一天內可出具確認病原及抗藥性報告，透過精準檢測及精準治療，可望大幅提升病患存活率；即使發現為全新種病原，留下之基因序列亦可用於後續預防及藥物開發。

康博醫創除在臺灣已與臺北榮總、Illumina與中國醫藥大學附設醫院、大安檢驗所等合作進行敗血症臨床試驗外，已陸續與美國、英國、新加坡、以色列等國第三方實驗室、檢驗機構或大學合作開發尿液、關節液、腦脊髓液、肺泡灌洗液、組織液等檢測方法及套組，均取得極佳初步結果，未來可望成為檢驗或衛生單位標準流程，造福更廣泛人群。

股東

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