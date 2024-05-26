隱形冠軍／康博醫創獨門戰技 打遍天下無敵手

康博醫創董事長暨執行長吳夢楚表示，康博醫創的技術在整個醫療檢驗領域扮演的關鍵角色在於感染症病人的體液中有許多病原菌，康博開發的Devin微生物富集膜，是全世界唯一一家擁有全球專利生物膜技術，將體液中帶核細胞與病原體個體分離的公司。

她說明，Devin微生物富集膜是一種從專利材料開發研製的特種生物膜，具有獨特的對體液中帶核細胞專一篩選能力，僅需不到5分鐘就能去除95%的帶核細胞，且不會對各種病原菌產生捕捉作用，因此有此特性可以去除樣本的宿主核酸分子，使體液中病原菌個體被顯著分離。

吳夢楚表示，Devin微生物富集膜可在一分鐘推注十毫升的血液，產品外表看起來很簡單，且生物膜的基材和口罩原料布織布一樣，但是其實裡面含有三十多層構造以快速捕捉大量細胞且不會阻塞薄膜本身的孔洞。

康博醫創透露，一般樣本經過Devin微生物富集膜處理後，可將常規樣本中人源核酸分子大量去除，使樣本中病原菌個體顯著呈現，在後續的病原體即時定序檢測與分析上，不只可縮短鑑定出病原菌時間至24小時，還可降低75%定序成本。

相較於傳統的檢測技術，Devin微生物富集膜可以檢測已知和新型微生物，無須培養或推測，不論在成本和時間都具有很大的競爭優勢。

吳夢楚說，傳染病診斷市場正以每年23%的複合年增長率成長，預計到2025年將超過30億美元。看好微生物檢測龐大且快速成長的市場，公司後續仍會持續發展更多創新技術。

除此之外，康博醫創目前也正持續進行跨足多種樣本類型的臨床試驗項目，其中針對血液部份可檢驗敗血症，針對尿液部份可檢驗尿道感染。此外，甚至針對腦脊髓液、關節液、及房室液，也可以檢驗腦膜炎╱腦炎、關節感染、及眼內炎感染。